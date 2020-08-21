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HaberlerMagazin Haberleri 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ setinde corona virüs şoku!
21.08.2020 - 16:57 |

'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ setinde corona virüs şoku!

Nejat İşler'in başrolünde yer aldığı 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin setinde corona virüs çıktığı, bu nedenle dizinin çekimleri durdurulduğu iddia edildi.

'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ setinde corona virüs şoku!
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tv100’ün haberine göre; Nejat İşler'in başrolü üstlendiği, Boran Kuzum ve Miray Daner'in de oyuncu kadrosunda yer aldığı, BluTV yapımı 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin setinde corona virüs paniği yaşandı.

İlk dört bölümünün çekimleri tamamlanan dizinin yönetmeninin de aralarında olduğu ekipte, birkaç kişinin corona testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Dizinin çekimlerine apar topar ara verildi. Oyuncuların da corona virüsü testi yaptırdığı bildirildi.

Magazin Haberleri Bülteni 21 Ağustos 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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