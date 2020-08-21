'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ setinde corona virüs şoku!

tv100’ün haberine göre; Nejat İşler'in başrolü üstlendiği, Boran Kuzum ve Miray Daner'in de oyuncu kadrosunda yer aldığı, BluTV yapımı 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin setinde corona virüs paniği yaşandı.

İlk dört bölümünün çekimleri tamamlanan dizinin yönetmeninin de aralarında olduğu ekipte, birkaç kişinin corona testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Dizinin çekimlerine apar topar ara verildi. Oyuncuların da corona virüsü testi yaptırdığı bildirildi.