Seçil Gür'den romantik doğum günü paylaşımı

Serdar Ortaç (51) ile yaklaşık olarak bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı ve söz yazarı Seçil Gür (35) , sevgilisi ile olan paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Ortaç'ın yeni yaşını isimlerinin baş harflerini karların üzerine yazarak "İstanbul şahit, seni çok seviyorum iyi ki doğdun" mesajıyla kutlayan Gür, ardından birlikte çekilen karelerini de Instagram hesabından paylaştı.

Seçil Gür, romantik pozlarına "Tek sen ol yanımda. Alıştığım kokunla geçemez sensiz anım. İyi ki doğdun aşkım. Bugün senin doğum günün. İyi ki varsın aşkım" notunu düştü.

Takipçilerinden gelen mesajları okuduklarını belirtmeyi de ihmal etmeyen ikili, romantik doğum günü kutlamasının ardından "Güzel mesajlarınızı okurken biz" notuyla bir kare daha paylaştı.

'BANA 'BONCUĞUM' DER!'

Serdar Ortaç, Seçil Gür'ün "Ne kadar seviyorsun" sorusu üzerine düşündükten sonra, "Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar" ifadelerini kullanmış, o anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez paylaşılmıştı.

Bunun üzerine Gür, "Serdar 'antrikot' benzetmesi yapınca adım antrikot kaldı. Serdar bana 'boncuğum' der aslında, ben de 'çikolatam' derim" demişti.





'CİNSELLİK İLİŞKİNİN YÜZDE 100'ÜDÜR!'

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, Posta gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtlamıştı.

"Cinsellik bir ilişkinin yüzde kaçı?" sorusuna "Benim için yüzde 100" cevabını veren Gür, bu cevabıyla sevgilisi Ortaç'ı şaşırtmıştı.

'GİZLİ KISKANÇ'

Seçil Gür, Zeynep Bozkaya’nın sunduğu ‘Live Style’ programına konuk olmuştu. Şarkıcı, “Sevgiliniz Serdar Ortaç kıskanç mı?” sorusuna, “Beni negatif etkileyen bir kıskançlığı yok. Tatlı ve gizli kıskanç” yanıtını vermişti.