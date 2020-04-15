Seda Sayan’dan Muğla'da dev yatırım

VİLLA VE RESTORAN ALDI

Sözcü'nün haberine göre; Seda Sayan, Muğla Gökova'daki Cennet Ören Mahallesi’nde 20 gün önce ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile birlikte yaklaşık 600 bin TL’ye villa ve Yalı Mahallesi’nde denize sıfır restoran aldı.

OTEL İLE PAZARLIĞA OTURDU

Halen Ören Mahallesi’ndeki bir otelde ablası ve eniştesi ile kalan, bir yandan da restoranın inşaatlarını yöneten sanatçının, konakladığı oteli de satın almak için pazarlığa başladığı, yeni aldığı restoran ve pazarlık aşamasında olduğu oteli ablası Nursel Yıldız ve eniştesinin yaz aylarında işleteceği öğrenildi.