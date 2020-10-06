06.10.2020 - 10:05 |
Sefirin Kızı 23. bölüm fragmanı! Nare, Sancar'a hesap soruyor...
Sefirin Kızı 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. STAR TV'nin ilgiyle izlenilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölümde Nare, Sancar'a Melek'e sahip çıkmamasından dolayı tokat atıyor. İşte Sefirin Kızı 23. yeni böümünden heyecan dolu dakikalar...
Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı yeni bölümleriyle her Pazartesi yayınlanmaya devam ediyor. Peki Sefirin Kızı 23. bölümde neler olacak? Kavruk'un düğününde Menekşe, Melek'i Akın'a vermenin yollarını ararken, Melek fenalaşır. Nare ise Sancar'a büyük hesap sorar. İşte Sefirin Kızı 23. bölüm fragmanı...
SEFİRİN KIZI 23. BÖLÜM FRAGMANI