Seray Kaya yeni yaşını babasının mezarında kucakladı

Şimdilerde 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Lena' karakterine hayat veren oyuncu Seray Kaya, 30 yaşına bastı. Kaya, yeni yaşını babasının mezarı başında kucakladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, 'Ben babamı çok özledim... Kara kızın 30 oldu. Şimdi yeni yaşımı kucaklıyorum yanı başında. Canım babam, biz senden razıyız, Allah da senden razı olsun.' mesajını yazdı. Zor anlar yaşayan Seray Kaya'ya sevenleri paylaştıkları mesajlarla destek oldu.

"BEN TAM DA BABASININ KIZIYDIM"

Oyuncu Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya kalp krizi sonucu 2019 yılında vefat etti. Doğum gününde, babasını kaybetmenin acısını yaşan Seray Kaya geçen yıl duygusal bir yazı kaleme almıştı.

Kaya, paylaşımına, "Babam... Hani derler ya babasının kızı... Ben tam da babasının kızıydım. Büyüdükçe sana benzemenin gururunu yaşadım. Ve evet, sen olmaktan gurur duydum ve hep duyacağım. Sen her zaman bana merhameti, saygıyı, güçlü kalmayı öğrettin. Ben ağladığımda ''Arkanda dağ gibi baban var'' derdin. Ben hayatımın her zor anında gücümü senden aldım. Şimdi biliyorum ki daha da güçlü olma vakti. Belki aramızdan ayrıldın ama bildiğim bir şey var ki sen asıl şimdi doğru yerde gerçek kavuşmanı yaşıyorsun. Doğum günüm seninle benim aramda bir bağ babacım. Gidişinin o güne denk gelmesinin bir sebebi var biliyorum. Ve kavuşacağımız günü bekliyorum" notunu düşmüştü.