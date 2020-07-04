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04.07.2020 - 10:58 | | MUĞA (İHA)

Seren Serengil, Marmaris'ten yat aldı! 2,5 milyon TL...

Şarkıcı Seren Serengil, Marmaris’e yat almak için geldi. Aldığı yatın satın alma işlemlerini beklerken yemek yiyen Serengil, sıcak ve sempatik tavırları ile dikkat çekti.

Seren Serengil, Marmaris'ten yat aldı! 2,5 milyon TL...
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Tatilini denizde geçirmeyi tercih eden Seren Serengil, "Marmaris’i çok seviyorum, çocukluğumdan beri burada tatile gelirdik. Deniz tatilini çok seviyorum. Her yıl yat kiralıyordum, bu yıl 'artık kendime almanın zamanı geldi' diye düşündüm . Tabii ki köpekleri de düşünerek aldım. İşlemleri için bekliyorum. Teknem şu an da Selimiye’de" açıklamasını yaptı.

"MARMARİS'E YERLEŞME DÜŞÜNCEM VAR"
Seren Serengil, Bodrum’un çok kalabalık olduğunu, Marmaris’in sakinliğinin ise hoşuna gittiğini vurgulayarak, "Marmaris’te şahane koylar var. Romantik bir insan olduğum için Marmaris’e yerleşmeyi düşünüyorum" dedi.

Serengil’in aldığı teknenin, 21 metrelik lüks motoryat sınıfında ve yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.

Ünlü şarkıcı, teknenin satın alma işlemleri bitene kadar 10 gün Marmaris’te kalacağını belirtti.

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