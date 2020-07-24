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24.07.2020 - 09:06 | | EMRAH AKÇAAY

Sermiyan Midyat'ın keyfi yerinde

Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat, önceki gün Cihangir'deydi.

Sermiyan Midyat'ın keyfi yerinde
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Arkadaş grubuyla bir meyhanede keyifli anlar yaşayan Sermiyan Midyat, gece yarısı evine geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan oyuncu, "Daha sonra konuşuruz" dedi.

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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