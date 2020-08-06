Şevval Şahin'den eleştirilere ‘Einstein'lı yanıt

5 ay önce Miami’de başladığı tatile Bodrum’un en lüks otellerinde devam eden 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin şimdi de Marmaris’te.

Instagram’dan deniz, plaj, güzellik, yemek ve dans kareleri paylaşan kraliçeye ‘Hayat sana güzel’, ‘Ne boşsun’, ‘Tüm vaktin şezlongda mı geçiyor?’ şeklinde eleştiriler geldi.

Şevval Şahin, Peter Hollins imzalı ‘Einstein Gibi Düşünmek’ kitabıyla bu yorumlara cevap verdi. Einstein’dan çok etkilendiğini de belirtti.

"NORMAL HAYATA NASIL DÖNECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Şevval Şahin, karantina dönemlerini şöyle anlatmıştı; "Kendimle vakit geçirmeye ve karantinada yaşamaya o kadar alıştım ki normal hayata nasıl döneceğim bilmiyorum."