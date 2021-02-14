Şeyma Subaşı ve sevgilisinden cesur poz

Bir dönem Acun Ilıcalı ile evli olan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, eski aşkı Guido Senia'dan sonra şimdi de Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gündeme geldi.

Sevgilisiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa "He is home" (evde) notunu düşen Subaşı, Alsaloussi ile olan iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

'İKİNCİ HER ŞEYİM'

Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğinin birinci ayını kutlayan Subaşı, gönderilerine, "Bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun. Seni çok seviyorum, Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim" mesajını yazmıştı.

'TAMAMEN SENİNİM'

İş insanı sevgilisiyle büyük aşk yaşayan Şeyma Subaşı, 3 milyon takipçisi bulunan hesabından bornozlu şekilde sevgilisine sarılırken verdiği pozu "Tamamen seninim" notuyla yayınlamış, takipçilerinden 60 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum almıştı.



LÜKS ARACINI SERGİLEMİŞTİ

Daha önce de sevgilisinin otomobillerini gösteren Subaşı, lüks aracın önünde plaka detayına dikkat çekerek verdiği pozla olay olmuştu.