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14.02.2021 - 14:10 |

Şeyma Subaşı ve sevgilisinden cesur poz

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile verdiği pozla gündem oldu.

Şeyma Subaşı ve sevgilisinden cesur poz
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Bir dönem Acun Ilıcalı ile evli olan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, eski aşkı Guido Senia'dan sonra şimdi de Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gündeme geldi.

Sevgilisiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa "He is home" (evde) notunu düşen Subaşı, Alsaloussi ile olan iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Şeyma Subaşı ve sevgilisinden cesur poz

'İKİNCİ HER ŞEYİM'
Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğinin birinci ayını kutlayan Subaşı, gönderilerine, "Bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun. Seni çok seviyorum, Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim" mesajını yazmıştı.

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Şeyma Subaşı’ndan sevgilisine: Melisa’dan sonra ikinci her şeyim

'TAMAMEN SENİNİM'
İş insanı sevgilisiyle büyük aşk yaşayan Şeyma Subaşı, 3 milyon takipçisi bulunan hesabından bornozlu şekilde sevgilisine sarılırken verdiği pozu "Tamamen seninim" notuyla yayınlamış, takipçilerinden 60 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum almıştı.

Şeyma Subaşı ve sevgilisinden cesur poz

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LÜKS ARACINI SERGİLEMİŞTİ
Daha önce de sevgilisinin otomobillerini gösteren Subaşı, lüks aracın önünde plaka detayına dikkat çekerek verdiği pozla olay olmuştu.

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Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinin lüks aracını sergiledi
14 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni14 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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