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05.02.2021 - 09:19 |

Sibel Can’dan Mehmet Çelik'e yanıt: Daha bitmedi!

Sibel Can’ın yıllar önce kendisine ikinci el otomobili sıfır gibi sattığını iddia ederek dava açtığı Çiftkurtlar Otomotiv’in sahibi Mehmet Çelik, beraat ettiğini söyledi. “Haklılığımız, üst mahkemenin kararıyla onaylanmıştır. Dolandırıcılık veya suça konu başka eylemde bulunmadığım mahkeme kararıyla tespit edilmiştir” diyen Çelik’e, ünlü şarkıcıdan yanıt geldi.

Sibel Can’dan Mehmet Çelik'e yanıt: Daha bitmedi!
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Davanın devam ettiğini belirten Sibel Can, “Bedelini ödediğim araca el konulmasıyla beni mağdur durumda bırakan, usulsüzlüğü ve yanlış iş yapma sisteminin cezasını bana ödetmeye çalışan Mehmet Çelik’e açtığım davaların sonuna kadar takipçisi olacağım” dedi.

Can’ın avukatı Bülent Ernas, “İlk derece mahkemesi, Mehmet Çelik hakkında mahkumiyet hükmü kurmuştur. Sanığın itirazını değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararda eksikliklerin bulunduğunu belirterek tekrar görülmesi için dosyayı ilk derece mahkemesine göndermiştir. Yargılama devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Mehmet Çelik’in eşi Sibel Turnagöl, dava için Sibel Can’a tepki göstermiş, “Yaptığı düşmanlık” demişti.

    Magazin Haberleri Bülteni (5 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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