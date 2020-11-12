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12.11.2020 - 16:55 |

Sihirli Annem yeni oyuncuları 2020 kimler? Sihirli Annem ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

Yıllara damgasını vuran Sihirli Annem dizisi yeniden çekiliyor. Büyük merakla ve heyecanla beklenilen Sihirli Annem yeni oyuncuları kimler? Büyük, çocuk demeden herkese hitap eden Sihirli Annem dizisi ne zaman ve hangi kanalda başlıyor? İşte Sihirli Annem 2020 hakkında merak edilenler...

Sihirli Annem yeni oyuncuları 2020 kimler? Sihirli Annem ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?
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İlk bölümü 2003 Yılında ekrana gelen Sihirli Annem dizisi uzun soluklu oldu. Halen büyük ilgiyle izlenen bölümleri ardından Sihirli Annem dizisinin yeni oyuncularla tekrar çekileceği ve yayınlanacağı duyuruldu. İzleyiciler ise Sihirli Annem yeni oyuncuları kimler, Sihirli Annem ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak arayışını gerçekleştiriyor.

SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem', Acun Ilıcalı'nın 2021 yılının başında yayın hayatına başlayacak olan yeni platformu 'Exxen'de yayınlanacak. Yayınlandığı döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisi, Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu dijital platformu 'Exxen' için yeniden çekilecek.

SİHİRLİ ANNEM YENİ OYUNCULARI 2020

Emre Altuğ, 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'de 'Sadık' karakterine hayat verecek.

'Betüş'ü canlandıracak olan yeni oyuncu Açelya Topaloğlu olurken, Nevra Serezli'nin 'Dudu' rolünü Nergis Kumbasar, Gül Onat'ın 'Perihan' karakterini ise Lale Başar canlandıracak.

EMRE ALTUĞ (SADIK)

Sihirli Annem yeni oyuncuları 2020 kimler Sihirli Annem ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak

AÇELYA TOPALOĞLU (BETÜŞ)

Sihirli Annem yeni oyuncuları 2020 kimler Sihirli Annem ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak

NERGİS KUMBASAR (DUDU)

Sihirli Annem yeni oyuncuları 2020 kimler Sihirli Annem ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak

LALE BAŞAR (PERİLİÇE)

Sihirli Annem yeni oyuncuları 2020 kimler Sihirli Annem ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak

"BİZLERLE İLETİŞİME GEÇİLMEDİ "

Sihirli Annem yeni oyuncuları 2020 kimler Sihirli Annem ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak


'Sihirli Annem' için kendilerine teklif gelmediğini belirten dizinin eski oyuncuları İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner, Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yapmıştı.

Dizinin yeni bir kadro ile tekrar çekileceğini sosyal medyadan öğrendiklerini belirten oyuncular, "Bizler de tüm süreci sosyal medya haberlerinden görüyor ve takip ediyoruz. Anladık ki vefa ve etik kavramları yok olmuş" ifadelerini kullanmışlardı.

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