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05.01.2021 - 19:18 |

Sihirli Annem yeni oyuncuları kimler? EXXEN yeni Sihirli Annem konusu nedir? İşte, oyuncu kadrosu

Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile EXXEN'de yayına başladı. Yeni Sihirli Annem 1. bölüm ile TV8'de izleyici karşısına çıkıyor. Açelya Topaloğlu ve Emre Altuğ'un başrolde bulunduğu dizinin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında. İşte, Sihirli Annem konusu...

Sihirli Annem yeni oyuncuları kimler? EXXEN yeni Sihirli Annem konusu nedir? İşte, oyuncu kadrosu
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Yeni Sihirli Annem dizisi ilk bölümü TV8'de olacak. Daha önce 2003 yılından 2012 yılına kadar TV ekranlarında yayımlanan Sihirli Annem, fantastik aile dizisi olarak beğeni toplamıştı. Acun Ilıcalı tarafından oluşturulan EXXEN platformunda yeni Sihirli Annem yayına başladı.

SİHİRLİ ANNEM YENİ OYUNCULARI

Oyuncuları arasında Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal yer alıyor.

SİHİRLİ ANNEM KONUSU NEDİR?

Çocuklarıyla "sıradan" bir yaşam süren Sadık'ın hayatı, Betüş'le tanışmasıyla hiç tahmin edemeyeceği şekilde değişir. Sadık ve çocukların bilmediği bir "sır" vardır. O da Betüş'ün hem insan, hem de bir peri olması. 2003 yapımı Sihirli Annem'in yeni versiyonu olarak izleyicinin beğenisine sunulan dizi heyecan yaratıyor.

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