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HaberlerMagazin Haberleri Sıla, Demet Akalın'ı sosyal medyadan sildi! Akalın'dan açıklama geldi
29.01.2020 - 11:57 |

Sıla, Demet Akalın'ı sosyal medyadan sildi! Akalın'dan açıklama geldi

Şarkıcı Sıla, şef Hazer Amani ile evlendikten sonra Instagram hesabında temizliğe gitti. Sıla, arasından su sızmadığı Demet Akalın'ı tek kalemde sildi. Konuyla ilgili Sıla sessiz kalırken, Demet Akalın '2. Sayfa'ya konuştu.

Sıla, Demet Akalın'ı sosyal medyadan sildi! Akalın'dan açıklama geldi

Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz haftalarda Hazer Amani ile dünyaevine girdi. Çok konuşulan düğünün ardından Sıla, sosyal medya hesabında temizliğe gitti. 

Eski arkadaşlarını teker teker silen şarkıcıdan nasibini Demet Akalın da aldı. Gençoğlu'nun, Demet Akalın’ı neden sildiği ise öğrenilemedi ancak Akalın, konuyla ilgili konuştu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlanan Demet Akalın, merak edilen sorunun cevabını verdi. İşte Akalın'ı o sözleri:

Kızlar inanın ben de bilmiyorum. Hala aynı şeyi söylüyorum. Sıla benim için çok değerlidir, ben hiçbir şekilde ona kızmam, darılmam, incinmem. Yeni evlendi, ona mesaj attım evlendikten sonra konuştuk bir sorun yok. Daha gecen gün Gölcük’te türbeye gittim, Sıla için bebek çizdim.

Ben o kızı seviyorum, tamamıyla eşiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben sosyal medya hesabımda şef Danilo’yu paylaştım belki ona kızmıştır bilemiyorum. Sıla’yı arayıp ‘beni neden takipten çıkardın’ diye de sormadım. Sormam da… Beni sosyal medyadan silmesi ona olan sevgimi azaltmaz seviyorum çünkü kızı…

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