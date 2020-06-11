MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Şimdi motokros zamanı!
11.06.2020 - 07:00 |

Şimdi motokros zamanı!

Gayrimenkul ve inşaat dünyasının önde gelen isimlerinden Hicabi Keleş, yoğun iş temposu sırasında dinlenmek ve stres atmak için arkadaş grubuyla motokros yaptı.

Şimdi motokros zamanı!
ABONE OL

Gayrimenkul ve inşaat dünyasının önde gelen isimlerinden Hicabi Keleş, yoğun iş temposu sırasında dinlenmek ve stres atmak için arkadaş grubuyla motokros yaptı. Ekibin rotası Ömerli Barajı oldu. Aralarında Ali Bayraktar, Eyüp Germi, İsmet Emre Gülsoy ve Suat Küçükal’ın da yer aldığı dostlar, ormanlık alanın derin parkurlarında bol adrenalinli ve eğlenceli bir gün geçirdi. Günün finali ise Karadeniz kıyılarında jet-ski keyfi yaparak gerçekleşti.

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel olduGeçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, son yolculuğuna uğurlandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şimdi motokros zamanı!

Şimdi motokros zamanı!

‘Keşke’yle bir numara

‘Keşke’yle bir numara

Kira jesti

Kira jesti

Beyonce, servete imza attı

Beyonce, servete imza attı

Sıradaki Haber