Şimdi motokros zamanı!

Gayrimenkul ve inşaat dünyasının önde gelen isimlerinden Hicabi Keleş, yoğun iş temposu sırasında dinlenmek ve stres atmak için arkadaş grubuyla motokros yaptı. Ekibin rotası Ömerli Barajı oldu. Aralarında Ali Bayraktar, Eyüp Germi, İsmet Emre Gülsoy ve Suat Küçükal’ın da yer aldığı dostlar, ormanlık alanın derin parkurlarında bol adrenalinli ve eğlenceli bir gün geçirdi. Günün finali ise Karadeniz kıyılarında jet-ski keyfi yaparak gerçekleşti.