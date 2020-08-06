‘Aile Şirketi’nin 20 dakikalık dizi olması, bu örneklerin fazla olmaması açısından önemli bir iş. ‘İyi iş yapan’ filmlere ve dizilere imza atan isimler bir araya gelmiş.

Fırat Parlak ve Koray Şahin yapımda. Senaryo Kaman Kardeşler, Emrah ve Murat... Kısa işlerin en tepe noktası, ‘1 Kadın 1 Erkek’ti. Ekipte, Özlem Öçalmaz (Hande) var ‘İlişki Durumu: Karışık’ta Ece rolüyle dikkat çekmişti. Eslem Akar var sonra ev ahalisi olarak izlediğimiz ‘Avlu’da Ecem karakterinde beğenmiştik. Mesela, ‘Güneşi Beklerken’deki Bora Can Sipahi (Burak) rol alıyor.

Cihan Durmaz, ‘Oyun Atölyesi’ ekibiyle çalışıyor projede ve hemen kendini belli ediyor. Ve “Dizi sektörüne yeni bir oyuncu geldi” diyebilirim. Tabii Müfit Kayacan var, yılların tecrübesi. Peki dizi nasıl?

Bir turizm acentesi

Ön izleme yaparken bizim evin yakınında büyük caddedeki ‘turizm acenteleri’ gözümün önüne geldi. Dört ya da beş masadan oluşan otel, uçak ve gezi rezervasyonları duvarlarında turistik mekan resimlerinin yer aldığı mekanlar. ‘Aile Şirketi’ de böyle bir yer diyelim. Buradaki ilişkiler üzerine çeşitlemeler... Durum komedilerinin riski şu, bir mekanda senaryo ve oyunculukların imtihanı.

Bakışma, müzik ve daldan dala atlama yok. Radyo çıkışlı bir tür yani, diyaloglar çok önemli. Proje, riskli bir iş bu açıdan. Yeniden başlangıç olsun diyelim ve çoğalsın.

İlk bölüm bugün

Daha büyük bir iş yapacaklardı. ‘Babil’ dizisi beIN Connect’te yer alacaktı. Muhtemel ‘parasal’ durumlarda anlaşma olmadı.

‘Küçük bütçeli’ kısa bir işle deneme yapıyorlar. İlk bölüm bu akşam başlıyor. Her perşembe ikişer bölüm platforma yüklenecek. İlk sezon 13 bölüm. İlk üç bölüm dizinin kendini anlatması oluyor.

13 bölüm bu açıdan doyurucu olmaz. Devam etmesi gerekiyor bu tür yapımların. Bir uyarı, sinema paketi olmayanlar bu diziyi izleyemezler. Bir de çok kısıtlı sayıda izleyiciye ulaşması söz konusu yani.

Olsun, iş tutunca adı yayılır. Kulağıma gelen Digiturk’ün yerli dizi olayına sıcak baktığı ve devamın geleceği yönünde. Futboldan epey canı sıkılmış Katarlılar’ın!