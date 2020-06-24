Kamu televizyonu BBC, 32 yıl sonra ülke liginden bir maçı canlı ekrana getirdi. Bournemonth-Crystal Palace maçını 3.9 milyon kişi izlemiş. Bu kanalda en son canlı maç yayını, 1988 yılında gerçekleşmiş. Kovid salgınından sonra başlayan Premier League maçları yayınında bir ‘değişiklik’ yapıldı. 92 maçın 62’sinin Sky, 20’sini diğer yayıncı BT SPort ve dört maçı BBC yayınlama kararı alındı. Bir sürpriz daha geldi. Sky TV de bazı maçlarını açık kanalı Sky Sky’dan yayınlıyor.

Mesela, geçtiğimiz hafta Everton-Liverpool ‘Merseyside Derbisi’ni açık kanalından yayınladı. Ve tarihi rekor kırıldı. 5.5 milyon kişi bu maçı izledi. En son rekor, 4 milyon ile M. City-M. United arasında 2012 Nisan ayında oynanan maçtaydı. ‘Bizde böyle bir durum olamaz mıydı?’ diye sorduk. Bizde kalan maçlardan bazıları, mesela TRT’de ekrana gelebilirdi... Gördüğüm, beIN SPorts’un böyle bir konunun kenarından bile geçmesi pek mümkün değil.

Seri A ekranda yok

Bu arada tekrar başlayan İtalya ligi maçları beIN Sports kanallarında yok. Geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri yayınlanması gereken karşılaşmalar ekrana gelmedi. beIN Sports’un korona salgını sonucu uğradığı zararı tazmin isteğinin karşılık görmemesi neden olarak öne sürülüyor. Bir diğer önemli konu ise Katar’lı yayıncı kuruluşun Suudi Arabistan’la sorunu. beoutQ, paralı TV... İddia o ki, bu kanal beIN’in yayınlarını ‘kaçak’ yayınlıyor. İtalya Kupası’nın final maçının Cidde’de oynanması Katarlıları çok kızdırmıştı. Bunun da bir neden olduğu belirtiliyor. Sonuçta 2021 sonuna kadar maçların yayın hakkı beIN SPorts’ ta (450 milyon euro). Ve Seri A maçlarını merakla bekleyen parasını tıkır tıkır ödeyen aboneler var!

200 milyon euro’luk indirim!

Dünyanın önemli liglerinden biri de Bundesliga... Sky ve DAZN beş yıllığına maç yayın haklarını aldı. Karşılığında toplam 4.4 milyar euro verecekler. Bu, bir önceki anlaşmadan 200 milyon euro daha az. Bundesliga’nın değeri düşmüş oluyor. ‘Ekonomik gerçekler korona sonrası futbolu nasıl vurdu?’ sorusunun somut bir karşılığı. Bizde bakalım durum ne olacak?