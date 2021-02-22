‘40’ yerli format... Şimdi uluslararası alanda da adını duyurdu. Programın ‘40 çeşidi’ olmaya başladı bizde. Bir tanesi esinlenip bam teli cümleyi de almış: ‘Soru gelsin’. Etinden sütünden yararlanmak böyle bir şey!

UNUTULDU GİTTİ...

Barselona-PSG maçını 4 milyon 300 bin kişi izlemiş İtalya’da. Bizde kaç kişi izlemiş? Eskiden olay olurdu. Maçlar saat farkı (!) nedeni ile geç başlıyor. İkincisi, paralı kanalda aboneye hizmet var sadece. Böyle olunca ‘Şampiyonlar Ligi Maçları’ unutuldu gitti. Bir başka husus da bizim takımların ilk turda bu turnuvada havlu atmaları.

ŞATAFATLI STÜDYOLAR

TRT’nin kültür kanalında bir stüdyolar var ‘kuş sütü eksik olmasın’ demişler. Dekorda masraftan kaçılmamış da içerikte durum nedir? Attila İlhan’ın ‘Zaman İçinde Yolculuk’ sohbetinin tadı hâlâ damakta. Hoş sohbet için özel olmak lazım. Konuşmak için konuşmak, soru sormak için sormak hissiyatı oluyor izlerken bazen. Atilla Dorsay’ın sinema sohbetleri (Sevgili Alin ile Mehmet’i ayrı tutuyorum) ne hoştu mesela.

EKRANDA MİZAH

Mizahın beslenen damarlarından biri siyasettir. Biz ‘Demirel ve Ecevit’ kuşağıyız. Şimdiki durum biraz farklı. ‘Güldür Güldür’de siyasi espri yapıldı diye haber oldu. Levent Kırca’yı zaman zaman “Bu hafta iyi değildi” diye eleştirirdik. 90’lı yıllarda bir ‘Nargile Kahve’ vardı. Ecevit katılmıştı. Bir kahve sohbeti şeklinde, “Ecevit Abim gelmiş kırmadı bizi” diye hitap ediliyordu. Bahadır Tokmak ve Turgay Yıldız yaparlardı. Sonra ‘Bizim Bakkal’ vardı. Bütün bunlar Flash TV’de olurdu. Hani ‘kendine has eğlence programları’ ile anılan kanalda. Turgay Yıldız sosyal medyada kısa kısa skeçler yapıyor. Şimdi söyledikleri o zaman sıradan, bugün ‘çok özel’ oluyor anlayacağınız. 2000’lere dair en son hatırladığımız ‘Koca Kafalar İle Baba Haber Bülteni’ vardı.

Bugün? ‘YouTuber’ kardeşler var onların esprilerine gülüyoruz!