Şu sıralar sektörde konuşulan konu bu... Acun Ilıcalı dijital platform için kolları sıvadı. Dizi, film, yarışma vs. içeriklerden oluşan paralı bir platform olacak. Kulağıma gelen bu işi kendi içinde halledecek. Peki elde yeterli malzeme var mı? Yine söylenen “Zengin bir içerik bulunduruyor sorun olmaz.” Önümüzdeki yıl için çalışmalar başladı. Malum Netflix’e karşı benzer girişimler İngiltere, Fransa ve İspanya’da olmuştu. Mesela İngiltere’de BBC ve ITV ‘Britbox’ kurdular alternatif olarak. Fransa’da ‘Salto’ TF1 ile M6 ortaklığında bir dijital platform bu sonbahar başlıyor. Hani Acun bu işe girmiş ise var bir bildiği diye düşünelim... Yine de bende soru işaretleri var. Zengin içerik, farklı diziler ve iyi filmlerle ile ‘yayın kütüphanesi’ oluşturmak kolay bir iş değil. Elinde özellikle ağır topları yarışmalar olacak gibi. Mesela ‘Survivor’ belki sadece bu platformda yayınlanacak... Hani beyin jimnastiği diyelim!

DİZİLERDE ÜRÜN YERLEŞTİRME

Bloomberg’de ‘Reklamarkası’ programında Mercedes örneğinden yola çıkarak, dizilerde ürün yerleştirme üzerine çarpıcı bilgiler verildi. M. Akif Ebiçlioğlu ürün yerleştirme ajansı sahibi ve Mercedes’le çalışıyor, bazı rakamlar verdi. Dünyada ürün yerleştirme hareketlerini ölçümleyen PQ Media ülkede 2019 yılı raporu hazırladı. 20 milyar dolar’lık bir pazar ürün yerleştirme. Biz ne durumdayız? Bu işe başladığımız 2011 yılından bu yana geçen dokuz yılda en yüksek verimi 2018 yılında almışız. Ürün yerleştirmede 4 milyon dolar’lık bir hacme ulaşmışız. Tabii dünya ölçeğine baktığımızda bu hayli küçük bir rakam. ABD’den sonra dakika bazında en çok diziyi ihraç eden ülkenin ürün yerleştirmede aynı oranda artış yapması gerektiğini söyledi Akif Bey haklı olarak.

Ekip otosu ünlü oldu

Markanın pazarlama grubu müdürü Emre Kurt, “Medcezir’ ve ‘Paramparça’ gibi dizilerde olumlu etkilerini aldığımız ürün yerleştirme çalışmalarımız oldu” dedi. Hangi araç hangi diziye gider onunla bütünleşir için örnek verildi. ‘Arka Sokaklar’daki ekip otosu en çarpıcı olanı. Ekranın en uzun soluklu dizisinin vazgeçilmezi bu ekip otosu...