Acun Ilıcalı’nın saati, 1 milyon üzerinde bir fiyatta... Haberlerde vardı. Okurken, babamla yaptığım bir sohbet geldi aklıma. Yatları görmüştüm iskeleye demirli, ortaokul sıralarıydı. Zenginler biniyordu ya yatlara. Babam yatlarla ilgili, bir gün yazarların da kıymetinin anlaşılacağını ve bu yatlara onların da bineceğini söylemişti. Hatta yakın dostumuz bir önemli yazarın adını vererek söylemişti.

Yani onların da emeklerinin karşılığında ‘iyi yaşamaya’ hakları vardı. Biz de pek öyle olmuyor. Yazarın bahçeli bir evinin olması kabul görmez bizde. Yazar aç gezmelidir. Parayı dizi oyuncusu, televizyon sunucusu, şarkıcı, futbolcu kazanır. Şair, yazar, tarihçi, filozof, klasik müzikçi, saz ustası, caz ustası ve tiyatrocu, kıt kanaat geçinmelidir. Çok satan kitap hallerinde bile bu böyledir.

IRKÇI KARŞITI DİZİLERDE PATLAMA

‘Dear White People’ ve ‘When They See Us’ ırkçılıkla ilgili dizilerden... İlkinin izlenme oranı yüzde 329 artmış. Diğeri yüzde 147... Donald McKinley Glover, Amerikalı oyuncu, senarist ve müzisyen ‘Childish Gambino’ sahne adı. ‘This İs America’ şarkısı son yaşanılanlardan sonra daha bir ilgi ve alaka görmüş. Spotify Top 50 listesine girmiş. ABD’deki olayların birde ‘reyting’ durumu var!

KAÇ KORONA HABERİ YAPILDI?

İspanya devlet televizyonu TVE, mart ile mayıs ayları arasında yani korona günlerinin tavan yaptığı ve çok konuşulduğu zaman diliminde 3 bin haber yapmış. Merak ettim TRT’ye sordum. TRT Haber’de 9 Mart ile 28 Mayıs tarihleri arasında günde ortalama 150 haber üretilmiş. Bu da toplamda 12 bin 150 habere karşılık geliyor.