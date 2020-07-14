40 yıllık ‘Gülen Gözler’ filminin de sansürleneceğini düşünülebilir miydiniz? Hani ‘sıcak aile, sıcak yuva’ filmlerinin şahı ‘Gülen Gözler’...

Hani Adile Naşit-Münir Özkul’un birlikte rol aldığı film... Yapımda, kızlar dertli ve odalarında içiyorlar arabesk müzikler eşliğinde... Adile Naşit giriyor odaya ve şöyle konuşuyor: “Gecenin bir yarısı çığlık çığlığa şarkı söylenir mi? Babanız gönderdi. “Artık zıbarıp yatsınlar” diyor.” Sonra “Aaaa içki de içiyorlar. Nane likörü bayılırım” diye devam edip likörü fondip yapıyor.

Eğlenceli bir sahne

Sahnenin içkiye özendirdiği filan yok. Eğlenceli bir sahne aslında.

Pazar akşamı baktık, olduğu gibi gitmiş sahne. 70’li yılların filmidir. Dedik ya, ‘ailece oturup izlenecek’ yapımların başındadır. Bunca yıldır yayınlanır bu sahne kesilmeden. Naşit’i izleyip de ‘alkolik olan’ var mıdır acaba? Bu sahne kesilmese ceza mı gelecek? Hani ‘ne olur ne olmaz’ durumu... Bu o kadar çoğaldı ki...

Mahalle baskısı mı diyorlar adına! Böyle yayınlanacaksa, gerçekten yayınlamayın, bütün kanallar için geçerli.

PARASIZ DİJİTAL PLATFORM

Paralı dijital platformlara rakip çıktı. ‘Reklamla para kazanan platform’da dizi ve film izlemek bedava olacak. Amerikan NBC

15 Temmuz’dan itibaren yeni bir dijital platform açıyor. Adı ‘Peacock’. Film ya da dizilerin her bir saati sonrası reklam girecek ve süresi beş dakika olacak. Orijinal yapımlar şimdilik yok.

NBC’nin dağarcığından yararlanacak. Bakalım bu durum dijital ortamda bir yenilik mi olacak yoksa boşa harcanan zaman mı?