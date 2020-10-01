Dizinin mesajı üstü kapalı böyleydi. ‘Menajerimi Ara’, dizi sektörünü anlatıyor. Her bölümde bir tanıdık oyuncu bir yerde kendini oynuyor. Bu hafta Rıza Kocaoğlu konuktu. Şu sıralar ‘Çukur’un Aliço’su olarak seyircinin hafızasında. Senaryo icabı yeni bir film çekiyor ve menajeri de Feris. Rolü, plazada çalışan kırılgan karaktere sahip bir erkek. Kıyafetlerini çıkarmadan görüşmeye geliyor.

“Rolünü bu kadar aşırı ciddiye almanı takdir ediyorum. Biz sırf bu filmde oynayabilmen için diziden izin aldık” diyor Feris. “Ben ‘Çukur’un Aliço’suyum böyle bir dünyayı, böyle bir karakteri bırakıp, kırılgan yapıya sahip bir rolü oynamak istemiyorum” diyen aslında Rıza kardeşimiz değil; senaryo... Daha sonraki karelerde daha karikatürize bir Rıza Kocaoğlu, ‘Aliço’dan başka rol oynayamaz’ sahneleri var. ‘Çukur’un yönetmeniyle olan sahne tavan. Oyuncu, tam Aliço halinde, “Beni diziye alın” diye yalvarıyor. “Siz beni öldürdünüz di mi?” diye Aliço bakışları atıyor. “Yahu, isteseydik kafanı keser kutuya koyardık. Film bitince meğer Aliço diye başkası ölmüş diyeceğiz sen döneceksin diziye” diye söylese de yönetmen, bu Aliço’ya inandırıcı gelmiyor. Kocaoğlu izleyicinin Aliço baskısından kurtulabilir mi, yoksa senaryonun ima ettiği gibi oralarda kalır mı?

Benzer durumlar oluyor

Bazı dizi karakterleri unutulmuyor ve oyuncuya kartvizit olarak dönüyor. Bizde en çarpıcı örnek Oktay Kaynarca’nın Süleyman Çakır karakteri. Gıyabında cenaze namazı kılındı, futbol maçında saygı duruşu yapıldı... Kaynarca iyi bir oyuncudur ve öncelik iyi bir tiyatrocudur.

Değişik karakterlerde kendini göstermiş ve ispatlamıştır. Yine de ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Çakırbeyli ile ‘çok iyi bildiği karakteri’ bir şekilde devam ettirmektedir. Şahsen Kaynarca’nın daha farklı bir rolde ekranda her daim bu ‘mafya’ halini silebileceği görüşündeyim.

Mesela Al Pacino buna en güzel örnek. ‘Baba’ figüründen ‘Jack ve Jill’e geçiş yapmış Adam Sandler’la. Bir çarpıcı örnek de Zafer Ergin. 59 tiyatro oyununda değişik karakterlerden sonra tam 14 yıldır ‘Arka Sokaklar’da ‘Rıza Baba’ olarak oynuyor. Biz onu öyle biliyoruz ve acaba bundan böyle sanat hayatı bu rolle mi sona erecek? Mümkün değil.