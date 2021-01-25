TLC ve DMAX, her iki kanal bizim izleyici tarafından beğenildi... Kolay ulaşılması (şifresiz) para verip izleme olanağı olmayan izleyicinin ‘tematik kanal’ boşluğunu doldurdu. Gerçi bol miktarda ‘Amerikan kültürü’ işler olsa da her iki kanalın ‘yerel işlere’ ve ‘her ülke izleyicisinin ilgisini çekecek’ konulara yer vermesi artısı. Yeni bir genel müdür atandı Grigory Lavrov. Biz de soralım dedik, neler yapacak?

Türkiye izliyor mu?

Grigory Lavrov rakamlar veriyor... “TİAK TV İzleyici Ölçüm Paneli sonuçlarına göre, yeni sezonla birlikte TLC’nin performansı geçtiğimiz yıla kıyasla sürekli bir artış yakalamış durumda. TLC, 20+ABC1 hedef kitlede tüm günde yüzde 1.1 share ve prime time’da yüzde 0.8 share alarak istikrarlı bir başarı grafiği sergiliyor. DMAX de 20+ABC1 hedef kitlede, tüm günde yüzde 1.4 ve prime time’da ise yüzde 1 share alarak başarılı performansına devam ediyor” diye durumu özetliyor.

Kimler seyrediyor?

TLC’nin izleyici profilinin çoğunluğunu yüzde 62 ile kadın hedef kitle ve yüzde 53 ile ABC+1 sosyo-ekonomik statü grupları oluşturuyor. Bol bol reklam da alıyor. Kategori olarak reklamverenin dikkate aldığı kitle oluyor. “Profilindeki kadın-erkek ve yaş dağılımı dengesiyle, hemen her hedef kitleden izleyici çekmeyi başarıyor” dediği Lavrov’un DMAX. Mesela boks maçları vardı bu kanalda. Ve bildiğim hayli ilgi görüyor. Peki hangi programlar daha çok izleniyor? Bizim yağlı güreşleri verdiler mesela. Gerçekten profesyonel bir çekim ile sunuldu. Benzer ‘yöresel sporlar’ ile ilgili yayınlar devam edecek. Cirit olayını çok merak ettiklerini biliyorum.

Şişmanlar izleniyor

TLC’de en çok izlenen programlar şöyle sıralanıyor: ‘Göl Evleri’, ‘Ya Sev Ya Sat’ ve de ‘Ağır Yaşamlar’.

Eski eşya kanalı

Ev ahalisinin kaçırmadığı programlar DMAX’te diyebilirim. Lavrov’un verdiği örnekler de bunu doğruluyor. ‘İkinci El Kralları’, ‘Antika Avcıları’ ve ‘Tamirat Tadilat’ en çok izlenenleri bu kanalın. ‘Antika Avcıları’ bizim de favorimiz. Benzerine TRT 2’de rastlamıştık. Yani hem yapılan işin profesyonelliği hem de bunun izleyici için kurgulanması öyle izleme iştahını kabartmıyordu. Ha bir de unutmadan ‘Emlak Evcıları’ var. Bunun yerlisini de yaptılar TLC’de. “Vay be ne evlere ne kiralar isteniyormuş” dedirtiyor!