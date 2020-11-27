“Anladığın dilden konuşurum.” ‘Sadakatsiz’de bu örnekleri arka arkaya gördük. Diziye yeni katılan psikiyatrist Turgay (Kenan Ece) ile Asya’nın hastane bahçesindeki sohbeti, yaşanan bir gerilim sonrasıydı. Ev ahalisi Turgay’ın her olayın içinde ‘meraklı’ halini kuşkulu buluyor. “Casus gibi adam” diyorlar. Asya, birkaç hafta öncesine kadar mutlu ve huzurlu bir hayatı olduğunu söylüyor. Yaşananlar için “Eskiden bir utanma duygum vardı. Baktım kimse utanmıyor. Herkes bana ihanet edip, yüzüme gülüyor. Ben de onların dilinden konuşmaya başladım. Çok sert ve zehirli” dedi.

Derin, Asya’nın evine gitmiş, orada yaşadıkları tartışma sonrası sancılanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Olayı duyan Volkan hastaneye gider ve Asya’yı görür. Bir tartışma çıkar “Sen ne yaptın kıza?” diye... Araya Turgay girer: “Sen kimsin ne karışıyorsun?” Ardından adamı itmeler filan... Sakin psikiyatrist Turgay’dan bir kroşe çıkar. Yani ‘anladığın dilden konuşurum’ mesajı...

Sert ve zehirli...

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Asya, oğlu Ali’yi ıssız yamaca götürür. Babası ile ayrılacaklarını söyler. Ali annesini suçlar, babasının Derin’e gitmesini ve onda kalmasının nedenini annesine yükler. Yani ‘anladığın dilden konuşma’ yine Asya’ nın omuzlarındadır. Benzer durum Asya ile Volkan’ın evde karşılaşmalarında tavan yapar. Ali’yi göremeyince “Sen oğluma ne yaptın?” sorusunun cevabı: “Geleceğini düşünmeyen bir baba ile yaşamasına izin veremezdim, üzgünüm” olunca ve elinde Ali’nin bir tutam saçı belirince Volkan, çılgına döner. Asya’yı yere doğru iter. Kafasını ortadaki mermer masaya vurur. Asya kanlar içinde yerdedir. O sırada Ali salona girer. Asya’nın kan içindeki yüzünde bir tebessüm belirir ve elini oğluna doğru uzatır. ‘Sert ve zehirli dilin’ yüze vurması gibi...

Neler olabilir?

Bizim genç ev ahalisi, “Orijinalinde her ikisi de kafayı yiyor” dedi. Gidişat belli.

“Bir dizide bu kadar kötülük olmamalı” dedi

eşim. Kendisi çarşamba akşamını iple çekerdi. Salgın ortamı üzeri ekonomik sıkıntılar vs. ile gergin gündelik hayatın yansıması...

Bakalım dizi ‘iyiliklerini’ de paylaşacak mı?