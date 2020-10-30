‘ARKA SOKAKLAR’: YENİ OYUNCULARIN ORTAK ÖZELLİĞİ

‘Arka Sokaklar’a üç yeni karakter ve üç yeni oyuncu katılıyor. Sevi Demirçivi devlet tiyatrosu oyuncusu. Onu belki de bu dizide keşfedeceğiz diyelim. Ümit karaterinde. ‘Arka Sokaklar’a üç yeni karakter ve üç yeni oyuncu katılıyor. Sevi Demirçivi devlet tiyatrosu oyuncusu. Onu belki de bu dizide keşfedeceğiz diyelim. Ümit karaterinde. ‘EDHO’nun Nevzat’ı Emre Törün, Civan karakteri ile geliyor. Törün önce baleyle başladı sonra konservatuvar tiyatro bölümünde eğitimini tamamladı. Acaba dansçı özelliği hiç düşünülmez mi dizilerde? Rabia Kaya’yı, ‘Kara Para Aşk’, ‘Yedi Güzel Adam’, ‘Cinayet’, ‘Çalıkuşu’, ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ ve ‘Kanıt’ dizilerinde izledik. Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Kick-boks bilen bir isim. Bakalım ‘Arka Sokaklar’da bu özelliği gelecek mi? Üç eğitimli oyuncu. En önemli özellikleri ne dediklerinin anlaşılması. Eh bunun eğitimini alıyorlar! Ses tonu bir de... Seslendirmeyi oyuncular kendileri yapınca bazıları mesela hayli ‘cırtlak’ olabiliyor!

HÜNKAR GİDİYOR

‘Bir Zamanlar Çukurova’ ekrandaki iyi işlerden biri... Öncelikle ‘dönem işi’ olarak itinalı bir çalışma. Biraz yerli dizi sisteminin sonucu hikaye sarktı. Yavaş yavaş finale doğru da gidiyor gibi. Vahide Perçin ‘Hünkar’ karakteriyle gerçekten çok başarılı bir kompozisyon sundu. Önümüzdeki perşembe günü yayınlanacak bölümü ile veda ediyor.

Ayrılma hikayesi aslında iki sene öncesine dayanıyor. Oyuncunun, uzun çalışma saatlerinden şikayetçi olduğu yönünde haberler çıkmıştı. Yorulduğunu ve oyunculuğu bırakmayı düşündüğünü söylediği de yazılmıştı. Foça’da çok güzel bir taş ev var. Eşimle gittiğimiz butik otelin hemen yanında, oradan biliyorum.

Sanırım buraya ‘temelli’ yerleşmeyi düşünüyor. Bence Vahide Perçin, keyfine göre güzel hikayesi olan filmlerde oyunculuğuna devam etmeli.

Ya da dijital ortam dizilerinden mesela. Ali Fekeli (Kerem Alışık) ile aşkları bu dizinin unutulmazları arasına girecek. Yıllar geçmiş ama o aşk hiç sönmemiş tasvirinin çok güzel karelerini izledik dizi bölümlerinde.