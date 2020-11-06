‘Sadakatsiz’de Asya’yı birden erkekler sardı. Mert hoşlanıyordu. Bu hoşlanma birden ‘tehdit’e savruldu. Sitenin kapıcısı Faruk, “Ben sizin koruyucu meleğinizim” diye onun için hayırlı işler de yapıyor fakat “Siz bana emanetsiniz” diye fena halde sahipleniyor.

Öte yandan Selçuk, “Sen benim hamile sevgilime nasıl uyku hapı verirsin?” diye peşinde, “Seni sosyal medyada ifşa ederim, ekrana çıkar söylerim” diye tehdit ediyor. Malum zaten Volkan başlı başına bir ‘fenomen’. E oğlan desen artık durumlardan haberdar kafayı yemek üzere. Sonunda Asya kendini sulara attı. Gerilimi kıvamındayken birden ‘Yeşilçam’a’ doğru evrilme riski ile bıçaksırtı bir durum arzetmeye başladı. Aman dikkat!

MARX BOŞUNA ÇIKMADI!

Aslı Şafak programında şöyle dedi: “Vatandaş olacaksın. Gidip oy kullanacaksın, hesap soracaksın. Diğer taraftan dünyayı anormal hale çekmeye çalışan insanlarla aynı platformda yaşıyarak onların kararlarını uygulayacaksın...” Marx bunların sonucu ortaya çıkmadı mı?

“Uyum sağlamayı beceremiyorsak yaşamak zor” dedi psikiyatrist Dr. Alper Hasanoğlu ve devam etti: “Bir sağ yükselir, bir sol yükselir, onlar da normali kendilerine göre bükerler. Her iktidar, kendi istediği biçimde olmasını ister insanların ve normali de öyle tarif eder” dedi. Ve bir örnek verdi; “Deniz Gezmiş asıldıktan 10 sene sonra Demirel’in yanlış yaptığını söylemesi.”

Bülent Ortaçgil şarkısı gibi... Bizde normaller ‘gayet anormal’e hızlı bir şekilde evrilir. Bu söyleşiye vesile sevgili Filiz Aygündüz’ün (gazetemizin emekçilerinden diyebilirim rahatlıkla) Alper Hasanoğlu ile yaptığı konuşmaların kitabıyla alakalı; ‘Gel Hayattan Konuşalım’. Arkana yaslanıp büyük pencereden bakmak hayata dedikleri kitaplardan...