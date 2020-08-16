‘BANA GÜVENMEYİN, YANLIŞ YAPARIM’

‘MasterChef Türkiye’de Barbaros kardeşimiz gördüğümüz yemek konusunda çok iyi. Birinci olabilir. “Burada benim de yaptığım yardımları herkes zannetmesin ki yardım ediyor. İstemediğim biri varsa, yanlış da yönlendirebilirim. Strateji gerektiren bir yer. Ona göre gardınızı alın” dedi. Konu, morali bozuk olan Büşra’ya yardım edilmesiyle ilgiliydi. Hırs başka, altını oymak başka... Tanya mesela o da iyi bir aşçı olacak, “Bildiğim bir şey varsa, söylerim” dedi. Ev ahalisi, “Bizde dedikodu ve kavga olsun, istenen böyle bir yarışma” dedi. Yabancı halini de izliyorlar çünkü!

2000’li yılların TV’si

80’li ve 90’lı yılların belgeselleri yapılıyor. Peki 2000’li yılların ekranı nasıl hatırlanacak? Sanırım, dizi ve filmlerdeki şu replik bu yıllara belge olacak; “İki tane .... verir misin?”

Bu vesileyle tadına bakacağız!

‘MasterChef Türkiye’de verilen ürün jumbo karidesti. Yarışmacılara soruldu ne yapacakları. Gülşah, karidesi çok sevdiğini söyledi. “Ama biraz pahalı bir ürün. Burada tadına bakacağım. Bir yandan da yemiş olurum” dedi. Sınıfsal bir durum!

Büyük ortaklık

TV sektöründen bir haber geldi kulağıma... Ömer Özgüner’le Ay Yapım sahibi Kerem Çatay, yerli yapım için ortak şirket kuruyorlar. Özgüner, sektörde Star TV başındaydı uzun süre. Sonra, Karga Seven Pictures Türkiye’de CEO oldu. Ayrılığın nedeni anlaşmazlık değil. Şirketin dijital platforma iş yapma, Özgüner’in de açık kanallara dizi yapma isteğinden kaynaklanıyor. ‘Hekimoğlu’ ve ‘Yeni Hayat’ dizileri bu yeni kurulacak şirketin bünyesinde yer alacaklar.

Kedicik oldular!

Show TV’de bir haber. Bir baba kaybolan iki kızının Adnan Oktar cemaatine girdiğini tesadüfen bir zamanlar yayında olan kanalında (A2 kanalı) görünce öğrenmiş. “Kendi deyimiyle iki kızı Adnan Oktar suç örgütü tarafından kaçırılmış, gasp edilmiş ve kedicik yapılmıştır” dedi.