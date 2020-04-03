Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı yapıyor, rakamları açıklıyor ve soruları yanıtlıyor. Tam haber bültenlerinin sonuna denk geliyor. Kimi soru kısmını da yayınlıyor kimi dizisine ya da filmine geçiyor. Bu tercih meselesidir. Şahsen bugünlerde tüm yayını vermek lazım. Çünkü gazetecilerin sorduğu soruların içinden de önemli bilgiler çıkabiliyor.

Sağlık Bakanı Koca, ‘eleştirel soruları’ da kabul ediyor ve cevaplıyor. Soruyu soran muhabir kendini tanıtıyor ve çalıştığı kurumu söylüyor. Geçtiğimiz günlerde bir tartışma konusu olmuştu. Fahrettin Koca’nın basın toplantısının TRT 1 Haber Bülteni’nde sansürlendiği iddia edilmişti. Spiker Işıl Açıkkar: “Sansür falan yok. Yayın çıkış saatimiz her akşam 19.55-19.56... Takdir edersiniz ki haber kanalı değiliz. Yayın akışımıza uymak zorundayız. Hatta, yayın süremizi bir dakika kadar da aşarak, bülteni sonladırdık” diye yazmıştı sosyal medya hesabından... Geçtiğimiz çarşamba baktım, TRT 1 Haber Bülteni Koca’nın basın toplantısını verdi. Haberleri 20.30’da bitirdi ve doğru olanı yaptı.

OTELDE KALMA PLANI

Konuştuğum özel televizyon yetkilileri çeşitli yöntemler düşünüyor. Önlemler derece derece alınıyor. Şimdilik bu kadar ‘acil’ önlemler yok. En büyük risk, içeride olduğu kadar asıl dışarıda çalışan muhabir, kameraman ve emekçilerde. İnsanlarla haber adına bir şekilde konuşuyorlar. Bir özel kanalın haber merkezinden yetkili isim, “Biz beşer günlük vardiyalarla çalışıyoruz” diyor. “Dezenfekte edilmiş araçlarda, maskeli tek kişi olarak evden işe, işten eve gidiliyor” diye de ekliyor. Peki daha radikal tedbirler yok mu? “Mesela otelde kalıp, izole bir ortamdan işe gelmek gibi?” diye sordum. Malum, evde aile ortamı. “O da planımızda, duruma göre” yanıtını aldım.

‘YEDEK EKİP VAR’

Bir kanalın yönetici konumundaki ismiyle de görüştüm. “Bizim Ankara’da yedeğimiz var. Arşiv erişimi ve canlı yayın yeteneği de mevcut. Ayrıca İstanbul’da bir B planımız da bulunuyor” dedi.