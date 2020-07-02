‘Şiddet ve korku içermektedir’ diye bir uyarı... Gerilim ya da korku filmi olur, önceden uyarı yaparsın. Bu belgesel kanalı. Adı ‘National Geo Wild’... Özetle hayvanlar alemindekilerin birbirini yemesi. Ev ahalisi, “Bilerek mi öldürüyorlar. Doğanın kanunu böyle” dese de bu belgesel kanalının ‘Katil İştahı’, ‘Kurtlar Ayılara Karşı’, ‘Dövüş Kulübü’ gibi başlıklı programları kendi hallerinde yaşayan hayvanlara kameraları uzatıp, onların hayatlarından kurgu filmler çıkarmaktadır. İlgi ve alaka görüyor tabii ki.

Zaman zaman biz de izliyoruz. Ama bu yazıyla karşılaşınca, insanoğlunun ‘öldürmeye’ ne kadar meyilli olduğunu hissettim. Ormanda kendi hallerinde yaşıyorken ve her şey ortadayken bizim gidip belgesel ayağına onları çekip, sonra da masa başında kurgulayıp, ortaya ‘canavarlar’ çıkarıyoruz. İlaveten izlemeden önce de “Aman dikkat et! Çocukları uzak tut, şiddet var” diye de uyarıyoruz. İyi iş valla.

EMPERYALİST OLMAK

D-Smart Moviesmart Platin kanalında ev ahalisiyle izledik ‘Larry Crowne’. Hoş bir filmdi. Tom Hanks ve Julia Roberts oynuyorlar. Hani tam ‘aile filmi’... Bir sahneyi not almışım. Hanks üniversitede sunum yapıyor. Daha önce donanmada görev yapmış.

Yaşadığı tecrübeleri anlatıyor. “Donanmanın eski reklamını hatırlar mısınız? Donanmaya katılın dünyayı görün.” ‘ABD donanması yola çıktı’ başlığı aklıma geldi. Larry, (Tom Hanks) “Doğru, ben gördüm nehirleri, deltaları, dağları, Hong-Kong’u, Cebelitarık Boğazı’nı ve güney gökyüzünü gördüm” diye anlatıyordu...

Donanma, askerler tüm bunları görsün diye gitmiyordu oralara. Kruvaziyere binmiş gibi anlatıyordu oysa. Hollywood senaryolarında romantizm ve emperyal güç ruhuyla iç içe geçiyor. Onlar için doğal bir sonuç gibi... İzlerken bunlar aklıma geldi, not almışım.