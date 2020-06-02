Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir’in YouTube söyleşisinde dile getirdi. ‘Beyaz Show’a yeşil ışık yaktı. Ben de ufak bir araştırma yaptım. İzlenim şöyle; Beyazıt Öztürk, televizyonda şovunu yapmaya niyetli. Acun’un bunu dile getirmesi, cümleleri ‘diplomatik’ olmaması yani içten belirtmesi, bu isteğin samimi olduğunu gösteriyor. Böyle bir projenin hayata geçmesiyle, özellikle eğlence sektöründe hareketlenme olacağı söyleniyor. Bir çekince var, programın ‘prime time’ kuşağında ne yapacağı?

Salgın günlerinde gördük, ekranda dizi olmadığında ‘tekrarlar’ öyle pek izleyici çekmedi. Yeni bölümler ekrana gelse de izleyicide, ‘diziden başka projeler’e eğilim için psikolojik ortam müsait. Çok izlenen zaman diliminde bir ‘Beyaz Show’ sanki beklenen ortalamanın üzerine çıkabilir. İşin maliyet tarafı var. Burada Öztürk’ün ‘çok fazla’ para istemeyeceği kanaatindeyim. Çünkü kendisi de ekranı özledi. Ve bu ekonomik şartlarda ‘eski paraları almak mümkün değil’ kendisi de biliyor. Kulağıma bir başka bilgi de geldi; Acun son anda karar veren biri. Yani bugün “Beyaz Show’u istiyorum” diyebilir, yarın “Vazgeçtim” de... Yine de bu kadar net dile getirmesi, aklının bir köşesinde bunun yer ettiğini gösteriyor.

BAYRAMDA TV İZLEDİK Mİ?

Bayramda dört gün evde oturduk. Eş, dost ziyareti yok. Gelen giden yok. Tam ‘En azından sıkıldık bir bakalım’ diyecek zamanın olduğu günlerde, televizyon kanallarımızı izlendi mi? ‘Survivor’, her zamanki ortalamasındaydı. Sonra birden tek hanelere inen diğer programlar sıralanıyordu. Bir gün şöyle çift haneli üç program arka arkaya sıralansın olmadı. Yani bayramın uzun dört günü bile cazip değildi izleyici için... Özel olarak iki müzik programına baktım. ‘İbrahim Tatlıses Konseri’ hani bir nebze kabul edilebilir bir oranda. Mazhar Alanson konseri şöyle diyeyim ilk 100’de yer alabilmiş!