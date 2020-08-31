Hani neredeyse şehir efsanesi olacak Beyazıt Öztürk’ün şovu... Bakın YouTube ortamı filan ‘star ismi’ açmaz. Televizyon özellikle bir şovmen için klasik ve de değerli bir yerdir. Beyazıt için de ‘Beyaz Show’un ekran hali öyledir. TV8’de şov yapacağı söylentileri yine çıktı. Malum bir de Acun Ilıcalı’nın dijital platformu olacak. Artık somut adımlar atılıyor. Bu arada söyleyeyim bu haberi yapan ilk ben oldum... Medya sitelerinden görmek istemeyenler oldu. Gelelim konuya; “Böyle bir temenni mevcut ama bazı şartların olması lazım” söylenen net olarak böyle... Seyircisiz olmayacağı kesin. Bu salgın ortamında milleti stüdyoya alıp, şov yapmak imkansız. Bir de onun izleyicisi kalabalık olmalı, durum buna hiç müsait değil. Handikaplardan biri bu... Diğeri ‘Dijital ortamda ne kadar ses getirir, maliyeti karşılar mı?’ soru işaretleri var. Yani olacak ama ne zaman olacak daha belli değil...

Açık kanal dizileri sona doğru mu?

Sektörden bir dostumla konuşuyordum. Sektörde ekonomik sıkıntının ötesine geçildiğini söyledi. “Batan yapım şirketleri görürsek şaşırmayalım” dedi. Sonra bazı ‘mümkün olmayacak örneklerden’ bahsetti. Mesela, “Haftada 1.5 milyon TL bir diziye vermek bugün hiç akıl kârı değil. Duyuyoruz hâlâ bu paralar veriliyor. Çok oyuncu var” dedi. “Hani hoş değil ama bir çöplük oldu neredeyse. Hâlâ en kötü bölüm başı 60-70 bin TL alınıyor. Bu ortamda bu paralar olamaz” diyor. Ya da “Ucuz da oynarım” diyen ‘no name’ isimlerin dizileri devreye giriyor kendisinin söylediği. “İyi castlar yapılmıyor” diye ekledi. Bazı yeni dizilerden örnekler verdi; “Bir iki oyuncu dışında zaten değerli bir oyuncu yok” dedi. Kanalların başka finansal kaynaklarla bugüne kadar geldiğini belirterek “Sadece buradan para kazananın bu maliyetleri karşılaması mümkün değil artık” diye de ekledi.