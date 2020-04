Kanal D’de ekrana gelen Beyazıt Öztürk’ün hazırladığı ‘Beyaz Show’, izleyici tarafından özlenmiş. İlk 10 içine girecek oranda seyirciyi yakalamış ki yayınlandığı saat dilimi düşünülürse, bu rakam çok iyi... Canlı programlarının yayınlandığı tarihlerdeki izlenme oranlarından yüksek. Bir yerde, dizi ve filmden başka farklı bir seçenek olarak tekrardan sunulması, ilgiyi artırmış olabilir.

HANGİ FİLMLER İZLENİYOR?

Mart ayında şöyle bir tarama yaptım, hani evde kalma günlerinin başladığı tarihten bu yana geçen zamanı... Bazı filmler ne zaman gösterilse özellikle ‘Total’ kitle tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Kemal Sunal projelerini bir yana koyalım, her daim iş yapar. Altını çizeyim, her yapımı değil. Gelelim dikkatimi çekenler... ‘Bir Aşk Hikayesi’, ‘Recep İvedik 1’, ‘Eyvah Eyvah’ ile ‘Oflu Hoca’ serisi, ‘Hızlı Öfkeli’, ‘Görevimiz Tatil’, ‘Yol Arkadaşım’, ‘Görümce’, ‘Hababam Sınıfı Uyanıyor’ ve ‘Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı’... İlk 10 içinde yer alan filmler. Bu seçkiler, her daim iş yapar...

TRT’DEN HİNT YAPIMI

TRT, Hint filmi 'Dangal'ı ekrana getirdi. Aamir Khan marka bir yönetmendir. Yine de seyircinin pek bildiğini zannetmediğim ve yanıldığım bir film oldu. 'Dangal', 11'inci olmuş yayınlandığı gün 'Total' izleyicide... Bu önemli bir rakam.