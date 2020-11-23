Dizide iyi oyuncuların ağırlıkta ve projeyi götürür kıvamda olduğu kanaatindeyim. Şablonlar var, ‘telenovela’ kokuları mevcut ve fakat hikayesinin arkasında durup, “Benim anlatacak bir derdim var” diyebildiği oranda başarılı sayılır. Merak uyandırıyor mu? Evet. Üzerinde durulmayan bazı ayrıntıları var dizinin...

Hukuk fakülteleri böyle mi?

Yusuf (Mert Yazıcıoğlu) hukuk öğrencisi. Okulda hocamız soruyor, “Bir kadın birini öldürür. Kadın olması cinayet tanımını değiştirir mi?” “Kadının anne olup olmamasına göre değişir hocam” diyor Yusuf. “Neden tek başına önemli değildir?” gelen soru.

Cevap; “Cinayet işleyen birinin cani yaftasını boynuna asmadan önce, dönüp tarihe bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Suçu yaratan toplumsal sebepleri göz ardı edersek, bu sadece üstünlerin hukuku olur. Yasal mıdır evet, adil midir, tartışılır...” Dizi ile ilgili 1 Kasım’daki yazımda “Yusuf

üzerinden hukuk, adalet ve varoluş sorunları masaya yatırılacak” demiştim. Bakalım bu ne ölçüde bizlere aksettirilecek? Annesi Suna’nın (Özge Özberk) müteahhit Sadri’yi (Musa Uzunlar) öldürmesinde ‘adalet’ terazisi nasıl bir tartışma yaratacak izleyende ya da bunun üstünde durulacak mı?

Aslında ölmeyecek

“Orijinalinde ilk bölümde öldükten sonra diziden çıkıyor Sadri karakteri. Bizim yerli halinde derinleştiriliyor ve devam ettiriliyor. Hayalet olarak dolaşıyor. Dizinin ve kendini katil zanneden annenin vicdanı olarak varlığını sürdürüyor” böyle yazmışım. Yani Sadri hep olacak.

Ve grev...

Yerli dizilerin ‘konu’ listesinde olmayan bir kavram. Bu dizide karşımıza çıkıyor. Sadri çocukluğunun geçtiği eve gidiyor. Anıları geliyor... Sadri’nin babası Mustafa, (muhtemelen 70’li yıllar) iş yeri grevde. Küçük Sadri soruyor babasına “Grev nedir?”

Baba, “Hakkını aramak. Hakkını söke söke almak” diyor. Dizilerde grev bir konu değildir de peki yaşamın içinde? Kaç grev haberi vardır ekranda mesela? 14 milyon işçinin 1.9 milyonu sendikalı. Veriler öyle diyor. Bize bir zamanlar işçilerin hak aradıklarını ve hayatımızın içinde olduğunu hatırlatması önemli, düşündürücü aynı zamanda...