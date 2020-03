Bu konuyu sürekli üzerine basa basa yazan benim. Her akşam konuk alan tartışma programlarının, ‘sokağa çıkmayın!’ uyarısının yapıldığı bir ortamda, konuk çağırması... “Efendim, biz her türlü tedbiri alıyoruz, sana ne?” diyeceklerdir. İşte tam da burada, bir kanalın “Hayır, ben sakıncalı buluyorum” diyerek, farklı bir uygulamaya geçtiğini gördük; Bloomberg HT’nin... Her gün ortalama 25, olağanüstü ekonomik durumda iki katına ulaşan sayıda konuk alır. Baktık, stüdyoda sunucular var. Konuklar, ‘skype’ ile bağlanıyor. Durumu sordum; “Evet, uygulamaya geçtik. Burada da arkadaşların sayısını azalttık, evden çalışıyorlar. Bunu, bulaşma olmasın diye yaptık. Bu konuda öncü davranmaya çalışıyoruz” yanıtını aldım.

GİTAR ÇALABİLİYOR MU?

‘Yasak Elma’da Erim’i okulun müdürü çağırdı. “İngiltere’nin en ünlü müzik okullarından biri İstanbul’da şube açtı. Sana burs verecek” dedi. Yetenekli bir gitarcı olduğu için! Erim’in gitarı odasında, bir ‘aksesuar’. Halit Bey tekrar zengin oldu ve oğluna kıyak yapıyor tamam da, Erim’in yeteneğini gösteren bir hamlesini gördük mü? Babasının fakir günlerinde kıymetli gitarını satmıştı. Halit Bey bir de aynı gitarın yenisini, o ünlü müzik okuluna da ‘Siz verin bunu’ diyerek aldırtmış. Erim havalara uçuyor. Babasına da, “Bak sürpriz” diyerek gitarı gösteriyor. Peki gitar nerede duruyor? “Aysel Abla mutfakta sakladığımız şeyi getirir misin?” diye sesleniyor Erim. Ev ahalisi, “Gitara bu kadar meraklı bir müzisyen kardeşimiz onu saklayacak başka yer mi bulamadı?” diye sordu. Bu durum, genel bir yerli dizi sorunudur. Müzisyen, sporcu ve ressam gibi mesleklere ‘hakkını veren’ örnekler çok nadir.