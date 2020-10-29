‘Hekimoğlu’ her hafta konuk oyuncu alıyor diziye... Bu haftanın hastası genç fotoğrafçı İlker rolünde Gün Koper’di. Az ve öz iş yapıyor. Magazin ortamında bulunmuyor. Halbuki şöhretli bir ailenin çocuğu. Baba Macit Koper. ‘Aşk ve Devrim’ filminde izledim ekranda. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyordu. ‘Hekimoğlu’nda görünce sevindim. Hani yıllar sonra bir tanıdığa rastlar gibi bir duygu. İyi bir oyuncu. Kendi tercihidir, bundan sonra ekranda görülür mü? Biz isteriz tabii ki...

Babası da oynayacaktı

Bu arada Macit Koper’e de bu bölümde yer alması için teklif götürülmüş. “Kısmet olamadı” dediler. E hoş olurdu yani baba ve oğlu.

KORUNMAMIŞ, SEVİLMEMİŞ

Nilgün Alpak... Bu ülkede yaşıyor. Siyah-beyaz kareleri geldi ekrana. “Gençlik hallerinin fotoğrafı var. Çok güzel bir kadınmış. O hayat ondan alınmış. Ondan çalınmış. Aynı kadın değişen bir şey var mı? Burada çalınmış bir hayat var. Korunmamış, muhafaza edilmemiş, sevilmemiş bir kadın var”... Esra Erol böyle anlatıyordu. Sonra mutlu son oldu. Çocukları onu buldu. Bir siyah-beyaz fotoğraf asılı kaldı. Gözlerde anlatılmayan o kadar çok şey var dı ki... Renkli olanı ekranda, siyah- beyaz olanı fotoğrafta kaldı.

BİZİM KULÜPLER KABUL EDER Mİ?

Güntekin Onay söyledi. İngiltere’de salgından dolayı maçlar iptal olursa ve ligin yüzde 51 tamamlanmışsa, lider takım şampiyon ilan edilir diye kulüplerle bir anlaşma yapılmış. Haber böyle.

Bizde salgınla ilgili böyle bir tedbir alındı mı? Yok. Ya bizde de olursa? ‘O zaman düşünürüz’ devreye girer. Ya da böyle bir kararı kulüplere götürsen kabul ederler mi?

BİR MUHABİR...

Bazı muhabirler ekranda farkını ortaya koyar. Fulya Öztürk öyle bir isimdir. Heyecanlı ve gözüpek bir sunumu var. İnsan hikayeleriyle Nazlı Yerebasmaz vardır. Kimi zaman tarlada, kimi zaman fabrikada mutlaka bir dokunaklı öyküyle karşımıza çıkar.