Ev ahalisi, “Nereden nereye geldi! ‘Kiraz Mevsimi’ndeki karakterinden sıyrılıp, çok farklı rollere gidebildi. Çok önemli” dedi. Serkan Çayoğlu’ndan bahsettiler. ‘Ayaz’ olarak kalabilir ve ‘romantik komediden’ devam edebilirdi. Bu elbiseden sıyrılıp, ‘Börü’de Kaya Ülgen, ‘Halka’da unutulmaz Cihangir Tepeli oldu. Şimdi bir karmaşık ilişkiler içine düşen emekli Bordo Bereli koruma rolünde.... Kendini geliştirmek dedikleri böyle bir şey....

BLOK FLÜT VIY VIY EDER Mİ?

TVNet kanalında ‘Gündem Sanat’ta konuşuldu. Emrah Şahin konuktu. Konu, okullarda müzik müfredatına geldi. “Bu blok flütün ülkenin müziğine vermiş olduğu zararı anlatamam. Her üflediğinizde başka bir ses çıkıyor. Delikleri, tam kapatamazsanız doğru ses çıkmıyor. İcra edilmesi zor. Vıy vıy sesleri var” dedi. “Ses ve nefes eğitiminde önemli bir yere sahip bir çalgı olduğunu söyleyenler de var. Hepimiz bu mandolin ve flüt dönemlerinden geçtik, bir de melodika vardır. Sorun bu enstrümanda değil, müziği sevdirmekte. Eğitim olayı bir de öğretmenin becerisinde. Biz müzik dersinde sıkılır fakat müzik odasında saatlerce prova yapardık.

Türk müziğinin yasaklanması üzerine...

‘Türk müziği yasaklandı, Batı müziği tercih edildi, gençler bizim müziğimizi öğrenemedi Türk Müziği Konservatuarı 1976’da açıldı’ sözleri. Yanlışlar olmuştur, ön yargılı davranışlar da fakat altından çok sular akmıştır. Münir Nurettin Selçuk konseri olurdu sinema salonlarında. Şimdi oluyor mu bir tane TSM konseri? TRT’de koruma altında alınmış müzik durumunda. Bir Bülent Ersoy söylerse, ekranda duyuyoruz! Çok güzel örnekler var... Erkan Oğur mesela ve Göksel Baktagir... Çok sesli rüzgarlarda, makamları gezindirirler. Aydın Esen, Ruhi Su, Erdal Erzincan ve Moğollar var. Sorun hepsinin geçmişinde bir blok flüt ya da mandolin hikayesi de mevcut olabilir. Bizde pop müzikte vokal olayı hâlâ yoktur. MFÖ’ye rakip çıkamamıştır. Arabesk halimiz vardır bu milli ve yerli müzik hikayesinde artık, köstek mi oldu yoksa, bizim içimizden mi çıktı, onun kararını da bu konuyu açanlar verir. Bu arada Emrah Şahin’in seslendirdiği ‘Kavak Yelleri’ şarkısını nereye koyabiliriz? Elektro saz, damardan kemanlar filan... Türkiye’de büyümüş müzisyen yerli ve millidir. İlla saz çalması gerekmez. Caz da, rock da böyle çok örnekle doludur. Adnan Saygun da yerlidir, Aşık Veysel de...