Emmy’de iki ödülü aldı. ‘En İyi Belgesel’ ve ‘En İyi Siyasi Belgesel’ seçildi. Adı ‘The Silence of Others’ orijinali ‘El Silencio de Otros’... Ne anlatıyor? Franko döneminin acılarını. Mesaj şu: ‘Kaç yıl geçti ama bitmedi acılar ve bugün de devam ediyor.’ ‘ ‘Faşizm bitmedi’ diyor... ‘İspanya’nın 80 yılının en gerekli belgeseli’ yapılan en çarpıcı yorumlardan biri... Emmy öncesi almadığı ödül yok gibi. 100’e yakın festivalde gösterildi. İspanya’da sinemalarda yerini aldı. Beyazperdeye çıktığı hafta kopya başına en iyi üçüncü film oldu. Ve bizi ilgilendiren tarafı, televizyon... Devlet televizyonu 2RTVE’de yayınlandı. Kültür ağırlıklı programlara yer veriyor özetle. 951 bin kişi izlemiş bu belgeseli. Kanalın 2014 yılından bu yana en çok izlenen programı olmuş. Şimdi

bizde önümüzdeki çarşamba günü

Kanal D’ de bir belgesel yayınlanacak; ‘Tarım Bizim Geleceğimiz’. Bir imtihan diyelim. Çok izlenen bir kanalın, çok izlenen zaman dilimi saat 20.00’de ekrana gelecek. Bir daha bu saat diliminde açık kanalda belgesel yayınlanır mı bilemem. Bu açıdan önemli...

Tarımı anlamak

“Anadolu’nun göz alıcı hikayesinin başrolü, binlerce yıldır sabırla bu topraklara can veren çiftçilere ait” diyor fragmanda anlatıcı Kıvanç Tatlıtuğ. Belgeselde

görüşüne başvurulan isimlerden biri FAO’nun Orta Avrupa ve Türkiye Sorumlusu Viorel Gutu’nun “Çiftçilere saygı olarak kravatımı çıkaracağım” sözü duyuluyor. Ekilen toprakların ve çiftçi sayısının giderek azaldığı, tarım ürünü ithalat oranlarının arttığı bir durumdayız. Evet bu toprakların, Tatlıtuğ’un dediği gibi, binlerce yıldır ekilen bir tarihi var. Çiftçinin yaş ortalaması 55 ve gençler ilgi göstermiyor artık. Bu belgeseli izlerken bütün bunları düşünmek ve var olan değerini anlamak önemli... Ne olursa olsun izleyene ‘Biz aslında nasıl bereketli bir toprak üzerinde yaşıyoruz’un bir göstergesi olacak. Bu gözle izleyelim. Dedim ya bakalım izlenme oranı ne olacak?