BİZİM DİZİLERDE MÜZİSYEN OLMAK

Yerli dizilerimizin ‘sorunlu sahneleri’nden biridir. Kalabalık sahne çekimleri, aksiyon sahneleri, star oyuncuların sabah makyajlı uyanmaları vs. gibi listenin içinde bir de ‘müzisyen karakter’ vardır. Bizim yerli dizilerin enstrüman çalan karakterleri... Havaları muhteşem, çalışları felaket!

‘Piyanist’ filminin başrol oyuncusu Adrien Brody, bu rol için sıfırdan piyano çalmayı öğrenmiş.

2019’da ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ Oscar’ını alan Mahershala Ali, ünlü piyanist Dr. Don Shirley’i canlandırmıştı. “Karaktere hazırlanırken piyano çalma ve konser sahneleri için müzik endüstrisinin en saygın ve yetenekli piyanistlerinden ders aldım. Piyanonun başına oturmanın nasıl bir his olduğunu anlamak ve Shirley’in el becerisine sahip olmaya çalışmak istedim” demiş.

Dünyadaki hal böyleyken, bizim dizilerimizde genelde eser çalıyor, oyuncular ‘çalıyormuş’ gibi yapıyor.

Bizim sektörde bu işler gerçekten zor. Hani şirkette patron olmak gibi değil. Önüne kağıt kalem alırsın bir de böyle ciddi hava verirsin kurtarır karakteri...

Müzisyen seçim hoş güzel ama hakkını vermek lazım. Ne ‘felsefi’ boyutta yaklaşıyorlar rollerine yukarıdaki örneklerde...

ONU HATIRLATIYOR...

Nedense Nurgül Yeşilçay bana Muhterem Nur’u hatırlatıyor. Murathan Mungan’nın “Hep mazlumdur, hep himayeye muhtaçtır, hep elinden tutulmak ister. Kaderin sillesini yemiştir, iyi kalplidir, derli topludur. Mendil taşır, iç çeker, nemli gözlerle ufka bakar” tarifi, Yeşilçay’ın karakterlerinde vücut bulur. ‘Paramparça’ da böyleydi. ‘Kefaret’te ilk izlenim Zeynep yine böyle.

ACUN HAKLI MI?

Acun Ilıcalı, küfürlü tweet attığını söyleyerek Uğur’u yarışmadan çıkardı. Özet böyle. Uğur tweet’leri 2013 yılında atmış. Ev ahalisi, “Şimdi mi görmüşler? Bu kadar zaman geçmiş aradan. Acaba tüm yarışmacıların geçmişi hatta jüri üyelerinin de bakılıyor mu? Bundan böyle TV8 yarışmalarına katılacak tüm adayların ‘tweet geçmişleri’ araştırılacak mı? Valla biz soğuduk bu yarışmadan” dediler.