Ev ahalisi, “Çok sempatikler” diyor. ‘Menajerimi Ara’ da Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Barış (Deniz Can Aktaş) için söylüyorlar. Hatta çok iddialılar; “Son zamanlarda ekrandaki birbirine yakışan tek çift oldular.” ‘Devlerin aşkı’ havasına sokulmamaları galiba en büyük artı oluyor. Romantik ve çocuksu haller de ayrıca yakışıyor.

Filtreli Gülben Ergen

Diziyi izlerken “Bir gariplik var, sanki buğulu gibi görüntüler” dedi ev ahalisi. Kanal değiştirdik. Yanı başındaki dizide görüntü cam gibi. ‘Menajerimi Ara’da bir şeyler var. Sonra öğrendim bu bölümde Gülben Ergen misafir oyuncu olarak katılmış, ‘filtre’ kendisine yapılıyormuş.

İLK FAUL 26’NCI DAKİKADA

Beşiktaş-Trabzonspor maçında spiker, “23 dakika oldu, faul çalınmadı” diyordu. İlk faul, 26’ncı dakikayı geçe çalındı. Bu bölüme kadar top bir o kalede bir bu kalede! Bizde dirsek atmak ve ayağa basmak bir ‘gelenek’ olmuş. Ya bilerek ya da topa zamanında müdahele edememek bu kültürden yoksun olmak ile ilgili bir durum olsa gerek! Gördük ki, futbolcular futbolu düşündükleri zaman, faul sayısı azalıyor. En çarpıcı örnek olarak bir kenara yazılmalı bu maç.

ZEMİNLER AH ZEMİNLER!

Maçların oynandığı stadlar yeni. 10 yıllık geçmişleri var en fazla. Zeminler rezalet. “Türkiye’deki sahalar yurt dışı ile sık sık kıyaslanıyor fakat yurt dışı ile ciddi bir vizyon, bütçe ve eğitim farkı var. Türkiye’de konusunda uzman yetiştiren sadece bir okul var. Kaynaklar ve tecrübe çok kısıtlı. Futbol görsel bir şov ve sahnesi de çim zemin. Oyun kalitesi ve sporcu sağlığını direkt etkileyen bir konu, Türkiye’de maalesef ikinci planda kalmaya devam ediyor.” Türkiye’de birçok stadyum ve antrenman sahalarının zeminlerini ve bakımını yapan FBK Yapı’nın Genel Müdürü Azize Betül Kuvvetli Fiumi bir söyleşisinde böyle söylemiş.

Dört kulübün borcu 14 milyara dayanmış. Taraftar istiyor diye paralar dökülüyor. Zeminler böyle, futbolcular çoğu kalitesiz yabancı, takımlar kendi oyuncusunu yetiştirmiyor (Örneğin Galatasaray altyapısından çıkmış bir tane futbolcusu oynuyor mu takımda?). Kiralık kadroların egemen olduğu bir düzen. Milli takımın 28 kişilik kadrosunun ortalama 17’si yurt dışında oynayanlar... İskeleti onlar oluşturuyor zaten. Zemini ve futbolu böyle bir ligin ekranda izlenmesi ne kadar keyifli olabilir?