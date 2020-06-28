Ev ahalisi izliyor şu sıralar ‘Bodyguard’, BBC yapımını... Dedikleri; “Bu dizinin yerlisi mümkün değil.” Malum, yapımın yerli hali ‘Yeni Hayat’... Bizimki, ‘Siyasetten arınmış’ olacak. Orijinalinin temeli aşk, ihtiras vs tabii ki mevcut ama bir ‘siyasi’ proje... Siyaseten magazin diyelim. İçişleri Bakanı terör saldırısına kurban gidiyor mesela. Ve arkasından ne ‘derin ilişkiler’ olduğunu anlatıyor. Ev ahalisi, “Olsa olsa polisiye tarafını alırlar, artık uyarlama olmaz, yeni bir dizi olur” diyor. Oyunculuk olarak, özellikle aksiyon sahneleri ve mekan çekimleri hayli inandırıcı bir yapım... Ve senaryoda Jed Mercurio var. ‘Line of Duty’yi izleyin, ne demek istediğimi anlamış olursunuz. Yabancı dizilere fena sardı ev ahalisi korona günleriyle birlikte. Ve, “Bizim yerlileri bundan böyle nasıl izleriz, bilemiyoruz” diyorlar. Bizim sektör, ‘uyarlama uzmanı’ ve sürpriz bir ‘Yeni Hayat’ olabileceğini bir kenara yazalım.

İLGİNÇ EKRAN BULUŞMASI!

Haber kanallarının sanırım konuk isim listesi mevcut, buradan hareketle çıkarıyor. Siyasi parti seçimi de öyle oluyor.

Tele 1’de HKP Genel Sekreteri Sait Kıran ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ı görünce, farklı bir yüzle karşılaşmak gibi bir duygu oldu. Ülkemizin partileri, seçimlere giriyorlar ve söyleyecekleri sözleri de mevcut.

HOCA HAKSIZ MI?

“Depremi önceden bildi” haberi çıktıktan sonra bir ilgi ve alaka Naci Görür’e... “Hocam, başka bildiğiniz depremler var mı?”, “İstanbul depremi ne zaman olacak?” sorularıyla haber bülteni ve haber kanallarının ilgi odağındaydı. Manisa’daki yeni depremden sonra, haydi tekrar hocaya. “Televizyonlar bizi bir araç gibi kullanıyor. Bunu üzerine ben de artık hemen deprem sonrası ayaküstü konuşmama kararı aldım” dedi. Hoca haklı. Korona da böyle olmadı mı? Evet bazı ‘hocalar’ medyatik düzeni seviyor. Bunu saklamıyorlar da... Şarkı söylüyorlar, şiir okuyorlar ve icabında dans da ediyorlar! Her daim görüşlerine başvurulan hocalar listesi mevcut, ‘reyting getiren hocalar listesi’ de vardır. Televizyon varsa ve görsellik güçlü ise bu sistem ister istemez oluşuyor. İlgi ve alaka hangi meslekte olursanız olun, albenisi olan bir durumdur. Tamam da işte işin suyu Naci Hoca, “Yeter artık” demiş. Ahmet Işıkara’yı ‘En seksi erkek’ seçmiştik, unutmayın!