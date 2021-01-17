15 günlük izin. Birikmiş farkında değilim. Bizim meslek öyle bir şey. “Kullan artık” dediler. Notlar aldım, biraz daha izleyici gözüyle izledim. 15 günlük notlar...

Yer yatağını keşfettik

‘Yatıya Misafirim Var’, Kanal D’nin farklı yarışma programı. Son bölüm yayınlandı. Salgın nedeniyle epey zorlanmışlar, şehir şehir dolaşmaca. 12 günde, beş bölüm çekiliyor. Yer yatağını keşfettik bu yarışma ile. Gidilen her evde bir yer yatağı sorunu yaşandı. Bizim gençlik ve çocukluk bu yer yatağında geçti. Ben Haluk’lara giderdim. Sabaha kadar yer yatağında Pink Floyd’un ‘Ummagumma’ albümü dinlenirdi içecek eşliğinde. Yer yatağı güzeldir, bu vesileyle hatırladık.

Sağlı sollu

TV 100 kanalında ‘Sağlı Sollu’ programın adı. Akla ne geliyor? Olsa olsa boks programı! Sevgili Ahu Özyurt’un programının adı. Kim bulmuş acaba?

Sol ekranda

Sol partilerin ekran şansı pek olmuyor. Baktım Tele 1’ e Sol Parti, TKP ve Emek Partisi bir araya gelmiş. Gerçi araya HDP girmiş. Ev ahalisi, ”Solcu parti mi?” dedi.

Basın kartları değişti!

‘Akıncı’ dizisi yeni yılın yeni dizisi. Nergis (Büşra Develi) ekrandan tanıdığımız haber programı yapan gazeteci. Operasyonu takip için iskeleden kayığa binecek. Gençlere kendini tanıtıyor. Gazeteciyim diye basın kartını gösteriyor. Rengi sarı. ‘Sarı basın kartı’ diye anılarda kaldı. Şimdi, turkuvaza döndü!

Yorumcu böyle olur

Maç yorumculuğu izleyiciye rehber olmalı. Onun göremediğini anlatabilmeli. Başarılı örneğini Y. Malatya-Galatasaray maçında Evren Turhan’da gördük. Nokta atışı tespitleriyle bizim ev ahalisinin maç izleme rehberliğini yaptı. Bunu Rıdvan yapıyor ne dediği anlaşılırsa...

Kalaşnikoflu fotoğraf

Didem Arslan Yılmaz’ın programı şu sıralar sahte gelin olayında. Sahte geline bir fotoğraf gösterildi. “Kalaşnikof ile fotoğraf çektirmiş” dediği kulağımıza geldi.

Sıradan bir durum, olabilir yani. Biz de çektiriyorduk.

OY BİRLİĞİ İLE

Halk TV’ye Fikri Sağlar cezası geldi. İlginç tarafı, kararın oy birliği ile alınmış olmasıydı. Yaz bir kenara durumu!

Müzik programı dediğin...

TRT Müzik’te Dolapdere Big Gang konseri çıktı karşıma. Stüdyoda aynı ışıklar altında çekilen programlar yerine böyle örnekler çoğalmalı. Sunum önemli. Daha avangart bir anlayış diyelim.