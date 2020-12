Bizim genç ev ahalisi FX kanalında bazı dizileri takip ediyor. Genç kesim, yabancı dizileri internet ortamında izler. Bazı sitelerden yararlanır. Ama FX kanalı büyük bir disiplin getirmiş bu işe. Yani özetle ‘kaçak izleme şansın yok’. İzleyeceksen, kanala gideceksin. “Çok iyi dizileri var” diyorlar. Meraklısı, D-Smart’a abone olmak durumunda yani...



YAPIMCILAR PEK BİR MUTLU



Geçenlerde sektörün iyi iş yapan yapımcılarından biri ile konuştum. Malum ‘Salgın var, işler nasıl?’ sohbeti. “Millet memnun iş kaynıyor” dedi. Efendim şimdi bu dijital platform işleri aldı başını gitti. Netflix’i var, blu TV’ si var, Acun’un kanalı geliyor, sonra Gain biraz farklı da olsa kısa yerli işler koyacak, açık kanallar devam ediyor. Salgın sonrasını bekleyen iki platform daha var: Amazon ve Disney...



Boşuna Saran Holding yapım şirketi kurmadı. Duyduğum daha önce benzer bir teklif gelmiş kendisine epey evvel. O zamanlar böyle durumlar yoktu. Şimdi ‘bu işten bize de pay düşer’ mantığı diyelim. Yani özetle dizi sektörünün yeni gelir kaynağı ‘paralı platformlar’. Tabii ülkenin durumunu da düşünmek lazım. Tüketime ya da keyfine ne kadar para harcayabilir?



BİLİM KURULU: HER KANALA ÇIKARIZ



Salgın başladığı ve bilim kurulu oluştuğundan bu yana, her bir üyenin kaç defa ekrana çıktığını sayamadım. Böyle bir kartvizit olunca sözleri önem kazanıyor tabii ki. Bilim kurulu üyesi şöyle dedi, bilim kurulu üyesi böyle dedi. Adı üstünde ‘Bilim Kurulu’. Nerede görev yapıyorsunuz?, “Efendim ben bilim kurulu üyesiyim.” Şöyle bir sarsılıyor insan duyunca değil mi?



Tek bir ağızdan açıklama yapılsın ve söylediği de önemli olsun kabul gören söz olsun dediler, olmadı. Baktım ‘Teke Tek’te iki üye, aşının durumunun tartışıldığı yayında. Kurul adına mı, kendi adına mı konuştular? Her işimizde olduğu gibi bu ‘kurul’ işinde de ‘biz bize benzeriz’ halini yaşıyoruz. Siyasi mekanizmanın da bilime bakışı bu dönem içinde test edilmiş oldu. Bunu da unutmamak lazım!