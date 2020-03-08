Bu hastaneler nerede

‘Hekimoğlu’na, Vahap Bey (Güven Kıraç) dahil oldu... Yüklü bir yardım yaptı, karşılığında yönetimde söz sahibi oldu. İpek, kendisine hastaneyi gezdiriyor. Vahap Bey, “Burayı şirket gibi yönetmek istiyorum. Bir iş insanı mantığıyla her şeyi idare etmek istiyorum” diyor. “Vahap Beyciğim biz burada bir şey satmıyoruz ki?” diyor İpek. Vahap, “Olur mu İpek Hanım. Siz burada sağlık satıyorsunuz. Pazarlaması çok zor olmamalı” cevabını veriyor. Sağlığı satmak... Nereden bakarsanız, oradan fotoğrafı çekilebilir bir durum olmuş.









Defile işçilerini izlemek



‘Güldür Güldür Show’da İbrahim ile Bilal’in iki ‘ayrı ideolojik kampta ev arkadaşı’ muhabbetleri vardı. Komşuları iki üniversiteli kadınla yakınlaşmaları fiyaskoyla sonuçlanmıştı. İbrahim, “Ben odamdayım, internetten defile işçisi arkadaşların yürüyüşünü izleyeceğim” dedi. Bir ‘solcu’ defileyi nasıl izler?



Yoksa, ağlayan hikayeler mi?



Bir ton balığı markasının reklamı dönüyor. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yapmışlar. Fabrikalarında bin kadın işçi çalışıyor. Onlardan karelerin yer aldığı bir çekim. Ev ahalisi, “Pek sevindik, zaten balığını zevkle yiyoruz” dedi. Fakat sonra bir baktık reklamdaki gülen yüzlerin bir de ‘ağlayan hikayeleri’ varmış! Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Sömürünün ve savaşın olmadığı bir dünyada...









