‘En fazla haber kanalı olan ülkeyiz’ diyebilirim. Bu nedenle ikişer, üçer hatta dört ve daha fazla sayıda konuk, şu koronavirüs akşamlarında ekranda... Yazmıştım, bir daha üşenmedim ve saydım. Çarşamba akşamı 44 kişiydi ulaşabildiğim. ‘Bu çok izlenen zaman’ dedikleri saatlerdeki sayı. Bir de bunun gündüz tarafı var. Günde 50 kişi. Tabii ki bilgilenmek önemli. Böyle çok fazla uzman ekrana çıkınca, ister istemez kafalar da karışıyor. Ev ahalisi oturuyordu, Sağlık Bakanı hastalığı anlatıyordu, “Neyse bitti” diye sevinilmesin, tedbirlere devam etmeli, bir daha virüs gelebilir mesajı veriyor. Bir kanalda profesör, “Koronavirüsü atlatan, bir daha olmaz” diyordu. En basit örneği... Ayrıntılar geliyor sonra... En büyük kafa karışıklığı da burada başlıyor. Hayatımızın en ücra köşelerine inen ‘Bundan virüs geçer mi?’ tedirginliği, hani kafayı yedirtecek kıvamda... ‘Çin’den gelen ilaçları hamilelerin kullanması yasak’, ‘Kimlere test yapılıyor kimlere yapılmıyor?’, ‘Vaka sayısı ne kadar artacak?’, ‘Sokağa ne zaman çıkacağız?’, ‘Virüs maskelerin içinden geçer mi’, ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı?’ ve ‘Hastaneler koronavirüse hazırlıklı mı?’ programların bazı alt başlıkları. Ve daha fazlası...

Sürekli izlemek stres getirir

Her akşam izlemek, sadece stres getirir. Kaçmak değil. Hangi birine bakacağım peki? ‘Seç birini, kim daha doğru söylüyorsa’ diye ayrım mı yapacağız? Kendi önlemimizle biraz da ‘psikoloji’ tedbirleri arasında dengeyi bulmak lazım. Ekranda yeni bölüm varsa diziler ama ‘tematik’ dedikleri kanallarda dolaşmak, daha bir kafa dağıtıyor. Emlakçı dolaşmaları, yemek yapan abi ve ablalar, tadilat ve tamiratlar mesela... BBC kanalında silme ‘sel ve su baskınları felaket’ hikayeleri vardı mesela, önceleri izlerdim. Şimdi ‘pas’ geçiyoruz. Eski Türk filmleri bak iyi gidiyor. Gülmek iyi geliyormuş virüse, ev ahalisi öyle okumuş Twitter’da... Yeniden başlayacağız özlemi, ağaçlar çiçek açacak saflığında olmayacak. Süregidenin de direneceği bir sahte beyin cimnastiği... Gerçek olan, insanların öldüğü... Daha aşı bulunacak onun için, mesela Netflix dizi yapacak!