Dizilerin klip halinden sıkılıyor ev ahalisi. Uzun dizilerin zaman geçirme vakti olarak değerlendiriyor. ‘Sadakatsiz’de ‘Bu Kalp Seni Unutur Mu?’ Fikret Kızılok bir başladı. Hatıralar, uzun zaman sonra ilk defa dinlemek derken sahne bitmişti çoktan. Galiba belli isimlerin belli şarkılarının sürekli çalınmasından kaynaklanan bir rahatsızlık da var bu sıkılma işinde...

Yanlış zaman reklamı!

Şu sıralar Ezgi Mola obsesif kompulsif bir karakteri oynuyor. Brownie reklamında gördük. Benzer bir hatayı Özge Özpirinçci yapmıştı. Acıların annesi rolündeydi ‘Anne’ dizisinde. “Heyyo” diye reklama çıkmıştı. Ve ne tesadüf kendisi de aynı marka brownie yiyordu!

Görmemesi gereken gözler

Kanal D Ana Haber’de Kozmik Oda Davası’nın sonuçlanması ile ilgili haberde bir cümle dikkat çekiyordu; “Bu aramalarda devlet sırrı niteliğinde evrak incelenmiş, görmemesi gereken gözler görmüştü o evrakı.” Gerçekten gören gözler bulundu mu?

Her yer mum!

Arkadaşım mesaj atmış “Payitaht Abdülhamid’i izliyorum gündüz ve mumlar yanıyor” diye. Mumlar hava olsun diye yanıyor sanırım. Hani eski zaman ve şatafat hikayesi...

Akif Bey’i rahat bırakmadı ki!

Ben bu dizilerin müzik işlerine kafayı taktım. Her kareye müzik gerçekten kabak tadı veriyor. ‘Kırmızı Oda’ da matematik öğretmeni Akif’in (Deniz Hamzaoğlu) hikayesi hayli ilginç. Psikiyatrist Piraye (Tülin Özen) ile sohbetleri kendi başına ilgi ve alakayı çekiyor. Oyuncular zaten iyi oynuyor. Altta müzik durmuyor. Ne olur az ve öz müzik ne olur! ‘Babil’de de öyle yüksek ki. Bazen beyni oyuyor gibi.

Çizgiden top çıkarır

Merih Demiral, Sırbistan maçında çizgiden topu çıkardı. Spiker; “Merih çizgiden top çıkarmayı seviyor” dedi. Onu bir de Merih’e sormak lazım.