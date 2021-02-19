Kanal D, Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Camdaki Kız’ romanından uyarlanan diziyi çekmeye başlıyor. Hikayesi uzundur. Bu konuda ilk yazanlardan biriyim. 2019’da gündeme getirmişim. İlk projede adı geçen isim Tuba Büyüküstün’dü. Yazının ilgili bölümü şöyle: “Tam da bunun üzerine bir bilgi geldi. Oyuncu, OGM yapım şirketinin son zamanlarda önemli işlere imza atan Netflix’e çekeceği bir diziyle anlaşmaya vardı gibi... Açıkçası ‘Olursa güzel iş çıkar’ dedirtecek bir yapım. ‘Camdaki Kız’ romanının dizi uyarlaması.”

Sonra aradan epey zaman geçti. Bu konuda ikinci yazımda ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Bu kitaptan aslında iki dizi çıktı. İki ayrı vaka hikayesi var. Biri Zeynep’in hikayesi. ‘Doğduğun Ev Kaderindir’de Demet Özdemir canlandırmıştı bu karakteri. Bir de Nalan’ın öyküsü var. Ona Burcu Biricik hayat verecek ve Kanal D’de ekrana gelecek.

Bir başka rekor

Yazarın romanından uyarlanmış beşinci dizi olacak. ‘Doğduğun Ev Kaderindir’, ‘Kırmızı Oda’, ‘Masumlar Apartmanı’ ve nihayet ‘Camdaki Kız’. Bir de ‘İstanbullu Gelin’ var o da ‘Hayata Dön’ kitabından senaryolaştırıldı. Final yapmaz ise, ‘Camdaki Kız’ ile önümüzdeki sezon ‘reyting mücadelesi’ verecek aynı yazarın, dört dizisi ekranda olacak. Pek bizim dizi tarihinde rastlanan bir olay değil.

Kaygılaroğlu doğru

Burcu Biricik’e eşlik edecek başrol oyuncusu arayışında Uraz Kaygılaroğlu ile görüşüldüğü doğru. Ancak Cem Yılmaz’ın yapacağı bir projeye “Evet” dediği için şimdilik ondan vazgeçildi, yeni bir arayış söz konusu.

‘KIRMIZI ODA’ UYARLANIYOR

Dizi ihraç ediyorduk. Yavaş yavaş ‘Türk dizileri uyarlamaları’ gündeme gelmeye başladı. ‘Şahsiyet’ ve ‘Suskunlar’ bir kalemde aklıma gelen. ‘Kırmızı Oda’ alışılagelmiş açık kanal yerli dizi anlayışında, değişiklik yaptı. Psikolojik gerilim tadında. Gerçi giderek, geçmişteki travmaların Yeşilçam formatına evrilmesi olsa da bütünde farklılığı ortaya koyuyor. Kadro çok iyi ve her bölüm katılan isimler birbirinden başarılı performanslar gösteriyor. Bu diziyi sürpriz bir ülke televizyonu aldı: İsveç. Yeni haber ise, bu projenin uyarlama hakkını almak isteyenlerin olduğu yönünde. Yurt dışı pazarlaması Eccho

Right’ta. Şirket yetkilisi özetle, “Çok sayıda uluslararası yayıncı ve yapımcı uyarlama haklarını almak istiyor” demiş. (Kaynak: World Screen)