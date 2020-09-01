Osman Sınav’ın ‘Kılıç Günü’ dizisinin ilk bölümünde Türk televizyonlarında ilk kez bir eşcinsel portre bu kadar net bir şekilde ekrana getirilmişti. Sınav, “Biz kimsenin cesaret edemediği şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Ahlaksızlık propagandası yapmıyor, aksine o tip insanların profilini sergiliyoruz. Bu kişiler ve ahlaksızlıklarını gösterebilmek için ahlak sınırları dışına çıkmadan bir şeyler yapmak zorundayız” dediği arşivlerde yer alıyor.

‘Kadına şiddeti anlatıyoruz’

‘Sen Anlat Karadeniz’, Sınav’ın bir başka sert sahneleriyle tartışılmış yapımı... Kendisiyle konuşmuştum ve köşemde yazmıştım, “Şiddet sert bir şeydir. Onu hafifletmek, mazur göstermektir. Yapanlar, önce kendilerine iki tokat atsınlar. Ölenler (kadın cinayetleri) varken, neyi hafifletebiliriz?” demişti. Şimdi ‘Gel Dese Aşk’ta bir ‘çarpık ilişki’ sahnesi ve tepki sonrası yayından alınma durumu yaşandı. İzlenme oranları da pek keyifli değildi bunun da etkisi oldu, çünkü şikayet tek gerekçe değil. Çok şikayet edildiği söylenen dizi ve programlar, beklenen izlenme oranını alıyorsa pek kaldırılmıyor!

Derdini anlatabilmek...

‘Gel Dese Aşk’ta Murat (Erkan Petekkaya) karısı Yasemin (Şebnem Bozoklu) ve kızının arkadaşı Bahar (İlayda Çevik) üçlüsü arasında dönen hikaye anlatılıyor. Kanalın hayatın gerçekleri üzerine kurulu programında daha yeni, “Eski sevgilisi, senin kocanın sevgilisiymiş. Siz o kocanın eski sevgilisiyle aynı evde kalırken Hami de eski sevgilisini görmeye gelmiş” diye cümleler vardı. Mesele bir yerde Sınav’ın dediği gibi “Yaşanan hayatta varsa, senaryoda da neden olmasın?” İşte ince çizgi de burada başlıyor. Bunu nasıl anlatacaksın? Bir de anlayacak izleyicinin olması...