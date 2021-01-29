‘Sadakatsiz’de bir sahne. Bahar ile Derya alışverişten geliyor. Asya ile karşılaşıyorlar kapının önünde. Bahar, “Ne diyeceğim, biz pizza partisi yapacağız gelsene...” diyor. ‘Sadakatsiz’de bir sahne. Bahar ile Derya alışverişten geliyor. Asya ile karşılaşıyorlar kapının önünde. Bahar, “Ne diyeceğim, biz pizza partisi yapacağız gelsene...” diyor. Ali babasının evinde. Zaten dizinin büyük bölümü çocuk bir o evde, bir bu evde, başı dönüyor! Asya; “Bende güzel bir şarap var. Siz gelin, onu açayım.” Uzun bir aradan sonra buzlamadan telaffuz edilmesi ev ahalisinin dikkatini çekti. “Bunları konuşur hale geldik” dediler.‘Bu kapağın altında’ reklamları kuşağıyız. “Özendirme” diyorlar. Saydılar mı acaba bir gecede kaç kurşun sıkılıyor ekranda? Tabii özgürlüğün dijital ortamda ‘her türlü küfredilir’le ifade edilir olması da ayrı bir garip!

BU ÖNEMLİ...

‘İyi Aile Babası’ydı sonra ‘Babam Çok Değişti’ oldu. Senaristler de değişti. Ana karakterlerde Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu), Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu), Arife Pamuk (Melek Baykal), Kerami Pamuk (Salih Kalyon), Rıfkı Pamuk (Timur Acar) ekibini bir araya getirmek önemli. Sekiz bölümde bitirmek çok önemli. Neden olmadığını bulmak, daha da önemli...

BİR TANE SİYASİ HİCİV YAPILABİLİR Mİ?

Platformlar da işin içine girince, “Özgür diziler ve filmler çekilecek” dediler. Merak ediyorum mesela ‘Döngel Kârhanesi’ bir daha çekilebilir mi?

‘SURVIVOR’ NEDEN İZLENMİYOR?

Başarılı bir prodüksiyon ‘Survivor’. Teknik tarafına baktığımızda ortada büyük bir ekip çalışması var. Böyle bir işi yapmak kolay değil. Birçok ülkede örnekleri var. ‘Survivor Türkiye’ örnek gösteriliyor. Yıllardır yayına girdiğinde liderliği kaptırmadı. Bu yıl değişen bir şeyler var. TV8 yarışmaları beklenen reytingin altında. Aslında ilk işaret ‘Master Chef’te başladı. ‘Survivor’ın son verileri hiç parlak değil.

Sosyal medyada Galatarasay taraftarı bir boykot başlattı. Acun profesyonelliği bu ‘taraftarlık’ alanında galiba iyi idare edemedi. Bir kanalı ve yapımlarını sadece bir taraftar kitlesi izlemez. Bu ‘reyting’ düşüşlerinde acaba bunun hiç mi etkisi yok? Şahsen beni de bu anlamda rahatsız eden durumlar olmadı değil.