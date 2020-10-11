Hekimoğlu: “Stockholm’ü zerre kadar merak etmiyorum. İkincisi, İsveçli bütün güzeller Antalya’da” dedi. O, Tan gazetesi zamanıydı. Ya da bize öyle söylerlerdi!

Acı var mı?

‘Kırmızı Oda’ için ev ahalisi, “Acıklı sahnelerden nasıl daha fazla faydalanabiliriz. Dert, olayı vermek değil” diyor. Ben, “Bizim millet sever acıyı ne kadar verirsen, o kadar makbul” dedim. Sevgili Reha Muhtar’ın “Acı var mı acı?” sorusunun akıllarda kalmasının bir sebebi de bu olsa gerek!

Hücum pres kimi hatırlattı?

Milli takım presi Almanya’nın kalesi önünde yaptı. TRT Spor’da Veli Yiğit: “Hücum pres genlerimizde var” dedi. Bu ‘hücum pres’ tarifi rahmetli babamı (Doğan Koloğlu) hatırlattı. “Hücum futbolu” dedi diye yemediği laf kalmamıştı.

Hep doktor!

Diziler çok olunca, acele karar vermek gerekiyor. Sonuç bazı roller oyuncuların üzerine yapışıyor. Son örnek Özge Özder. ‘Mucize Doktor’da doktor Kıvılcım’dı. ‘Sadakatsiz’de doktor Derya.

Şöhretli oyuncu olmak

‘Menajerimi Ara’da Gökçe Bahadır’ın menajeri Fırat (Fatih Artman) “Sabah prova, akşam program, gece set nasıl dayanacaksın?” diyor. “Yorgunlukta belli bir seviyeyi geçtiğin zaman transa geçmiş gibi oluyorsun” diye yanıt alıyor. Çantada çıkan bir kutu ve anında boyuna bir darbe. ‘Ses telleri için kortizon’ menajer endişeli “Acımıyor mu?” diyebiliyor. Bunlar da yetmiyor. Dizi tutsun diye başrollerin sevgili olması hikayesi vardır mesela. Sonra markanın yüzü olursun. Yetmez, klip çekersin. Yetmez davetlerde olmak zorundasın. Oyunculuk, şöhret olmanın ayrıntılarından biridir aslında.

48 saat önce konuştu

John Lennon 8 Ekim 1940 yılında doğdu. Doğum günü hatırasına ilginç bir bant yayınlandı BBC’de. Öldürülmeden 48 saat önce yaptığı son söyleşi. Aralık 1980 tarihinde BBC Radio DJ’yi Andy Peebles ile gerçekleşmiş. Beatles’tan ayrılış hikayesini ve aralarındaki gerginlikleri anlatmış .