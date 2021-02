“5 Şubat’ta yayınlanan ‘Mucize: Mucizevi New York’ özel bölümü, 5-11 yaş hedef kitlede 8.66 reyting ve 20.36 share ile 2012’den bu yana Türk televizyonlarındaki çocuk kanallarında yayınlanan programlar arasında en çok izlenen yapım olurken, aynı zamanda AB hedef kitlede ilk 100 listesinde 15’inci sırada yer aldı...” Açıklama Disney Channel’dan geldi. Uğur Böceği ve Kara Kedi’nin maceraları Paris’te geçiyor. Şehri kötülere karşı savunan kahramanlarımız, bu kez New York’u tehlikelerden koruyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ‘Mucize: Mucizevi New York’ özel bölümü, 14 Şubat akşamı saat 19.15’te Disney Channel kanalında... İster istemez bir gülümseme oldu. Hani şu kongre basma olayı filan. Acaba bu kahramanlarımız başka hangi şehri tehlikelerden koruyacak bundan sonra?

BİR BELGESEL PROGRAMI İÇİN REKOR

Coşkun Aral’ın YouTube sayfası ‘Coşkun Aral Anlatıyor’, bir rekora imza attı. ‘Yenmemek İçin 40 Metre Ağaçlarda Yaşayan İnsanlar’ bölümü, 996 bin görüntülenme yaptı. Bunun yerli belgesel kuşağı için büyük bir rakam olduğunu söyleyebiliriz.

ŞİMDİ ÇOK SEVERİZ

Böyle bir ‘ne değerli insanmış’ halimiz vardır. Nice hapisler, işkenceler ve ölümler sonrası söylenen cümledir. ‘İbo Show’da Gülden Karaböcek, Ahmet Kaya’nın ‘Kum Gibi’ şarkısını söyledi. “Böylece anmış olduk” dedi İbrahim Tatlıses. Ahmet Selçuk İlkan, konuklar arasında ‘sağlığında kıymet bilmekten’ söz etti. İbo’nun cevabı; “Sağlığında herkesin işi gücü var ya, kimse akıl edemiyor.”

O ‘Altın Kelebek’ anı geliyor aklıma ve sonrası... Durum kimsenin akıl edip etmemesi değil. Mesela 21 yıl sonra 2042 yılında bir televizyon programında kimler için “Kıymetini bilemedik” diye anlatılacak?

HAMSİ YA DA TÜKENEN BALIKLAR

‘Hamsi kaynıyor’, ‘Karadeniz’de zengini fakiri hamsiye hücum etti’... 1985 yılı

1 Aralık Milliyet’ten bir haber.

Dün Kanal D haberlerde vardı ‘Hamsi Rize’de 25 TL, İstanbul’da 45 TL kilosu’. Hamsinin boyunu konuşuyoruz. Besin kaynağı plankton azaldı. Onun için büyüyemiyor hamsi. Neden yok? Dereler kurudu. Kim kuruttu? Biz. 36 yıl önce böyle bir sorun yoktu. Şimdi var. Peki 36 yıl sonra ne olacak? Hamsi türkülerde mi kalacak?