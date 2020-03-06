‘Hekimoğlu’, her bölüm farklı bir konu ve ‘misafir oyuncular’la kendini soluklandıran bir dizi. Doğrusunu söylemek gerekirse, her bölüm ‘çok iyi performans’ yapacak 3-4 karakteri bulmak hem kolay hem zor. Sanırım son bomba Güven Kıraç oldu. Temel ekipzaten güçlü ve çok iyi anlaşmış.

Kıraç, bir tık öteye götürdü.

‘Memduh Başgan’ ile kartviziti yazmıştı mesela. Şimdi Vahap Ergün olarak karşımıza geldi. Türkiye, iyi oyuncuların olduğu, uluslararası standardı yakalalayan, listesi kabarık bir ülke. ‘Hekimoğlu’ tam da bu resmi geçidi yapmaya müsait bir dizi.

Şöyle diyeyim, grup çok iyi müzik yapıyor zaten. Bir de ‘ doğaçlama’ için sahneye çıkanlar iyi olunca, ortaya acayip bir müzik çıkar.

Karısıyla tanışıyoruz!

Dizinin sürpriz karakterleri de yavaş yavaş çıkıyor. Belçim Bilgin, Hekimoğlu’nun eski karısı olarak diziye dahil olacak.

Hekimoğlu’nun geçmişi merak konusu.

Güven Kıraç, beş bölüm daha Vahap karakteriyle bizlerle olacak.

POYRAZ’I AŞINCA...

‘Öğretmen’ dizisinin her şeyi bir yana, merak konusu özetle; “Poyraz Karayel’i hatırlayacak mıyız?” sorusuydu. İlker Kaleli’nin dizi tarihinde unutulmaz karakteri Poyraz Karayel’i... Fizik öğretmeni Akif Erdem rolüyle selam verdi. Ev ahalisi ‘Poyraz’dan bir esinti olur mu?’ diye şüphe etti. “Ama gram yok,işte oyunculuk” dediler. Kolay işler değildir bunlar. Dizi Japon uyarlaması.

Bir ‘sert’ hayatla imtihan senaryosu. Eğitim sistemi, aile ilişkileri, arkadaşlıklar ve geçmişin faturası vs... “Japon yazıyor, Amerikalı yazıyor da bizim yerli yazamıyor mu?” diye sormadan edemedik.

Dizinin orijinali 10 bölümden oluşuyor. Benim duyduğum,44 bölüm olarak çekilecek.